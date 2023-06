Concerts, cinÃ©, expos, soirÃ©es photos, visites guidÃ©esâ€¦ le bel Ã©tÃ© culture de la Citadelle de BesanÃ§on

Concerts

Du 6 au 8 juillet, la Citadelle de Besançon vous propose 3 soirées de concerts dans le parc Saint-Étienne avec les lumières de la ville pour décor, des artistes locaux, nationaux et internationaux aux esthétiques variées (dub, reggae, jazz, pop, chanson...) qui dessineront pour vous un panorama sonore exceptionnel.

6/07 Soirée Dub / Reggae avec les groupes locaux TETRA HYDRO K et en première partie MYSTICAL FAYA.

7/07 Soirée Jazz / Jazz électro avec le groupe GOGO PENGUIN et en première partie MATSUTAKE (premier concert).

8/07 Soirée Pop / French Indie Pop avec la chanteuse ÉMILIE SIMON en solo et en première partie POLIGONE.

Infos pratiques

Citadelle de Besançon, 99 rue des Fusillés de la Résistance - 25000 Besançon

Réservation en ligne : billetterie.citadelle.com/fr-FR/accueil

La ligne de bus Ginko Citadelle circulera en soirée et jusqu'à 1 h du matin les 6,7 et 8 juillet.

Cinéma en plein air

La toile estivale de la Citadelle s'installe de nouveau cette année ! Rendez-vous dans le parc Saint-Étienne chaque mardi du 11 juillet au 29 août à partir de 20 h 30, pour (re)découvrir à la tombée de la nuit un film par semaine avec une vue panoramique incomparable sur la ville éclairée. La programmation fera en grande partie, écho à la réouverture du Musée de la Résistance et de la Déportation avec des films évoquant ou se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale.

11 juillet Retour vers le futur

18 juillet OSS 117, Rio ne répond plus

25 juillet La guerre des boutons (1962)

1er août La grande vadrouille

8 août Vaillant, le pigeon de combat

15 août Jojo Rabbit

22 août Indigènes

29 août L'armée du crime

Infos pratiques :

Citadelle de Besançon, 99 rue des Fusillés de la Résistance - 25000 Besançon

Réservation en ligne : app.novagouv.fr/

La ligne de bus Ginko Citadelle circulera en soirée et jusqu'à 23 h 45 tous les mardis soir du 11 juillet au 29 août

Exposition "Rêvoelution, le futur est entre nos mains"

Entrez dans cet espace mixte du 8 juillet au 3 septembre : entre exposition participative et ateliers mêlant sciences, arts et sociétés, voilà le fruit d'une association inédite entre le Musée d'histoire naturelle et le Musée comtois. Articulé autour de trois grands thèmes, le parcours invite à porter un regard différent sur le rapport de l'Homme aux ressources naturelles, à l'eau, aux espèces menacées, ainsi que sur nos modes de consommation

Infos pratiques

Musée Comtois, Citadelle de Besançon, 99 rue des Fusillés de la Résistance

- 25000 Besançon Horaires : de 09h00 à 19h00

Public concerné : tout public

Tarifs : Gratuit pour les détenteurs d’un billet ou d’un abonnement citadelle

Apéros Insolites !

Tous les jeudis soir du 27 juillet au 31 août de 19 h 30 à 22 h 30, alors que les visiteurs auront quitté le site et que les portes seront fermées, découvrez la Citadelle en mode VIP en participant à nos apéros Insolites !

Une nappe à carreaux, de belles assiettes, de bons produits régionaux, la Citadelle vous propose de réserver un espace qui vous sera privatisé le temps d'un apéritif. Cour des cadets, pied de la tour de la reine, cour de l'aquarium ... chacun aura la surprise du lieu dans lequel il passera un moment privilégié lors de cette soirée estivale. Un moment fort à vivre à deux, en famille ou entre amis !

Infos pratiques :

Citadelle de Besançon, 99 rue des Fusillés de la Résistance - 25000 Besançon

Possibilité de réservation jusqu’au vendredi précédent la date que vous souhaitez.

En cas de pluie, solution de repli possible à la Citadelle ou panier pique-nique à emporter chez soi. Horaires : Jeudi de 19h30 à 22h30

Public concerné : tout public

Tarifs : 37€ par personne

Détail du menu et réservation en ligne sur billetterie.citadelle.com

Soirées photos

Amateurs de photographie, débutants ou avertis, le 14 juillet et le 20 août de 20 h à 23 h, immortalisez la Citadelle du coucher du soleil à la tombée de la nuit.

Du parc des Glacis jusqu'en haut des remparts, en passant par la cour principale et la Tour de la Reine, vous profiterez des meilleurs points de vue sur la Citadelle, la ville, le Doubs et les collines environnantes, dans la belle lumière du crépuscule et de « l'heure bleue ».

Infos pratiques :

Citadelle de Besançon, 99 rue des Fusillés de la Résistance - 25000 Besançon

Réservation en ligne sur https://billetterie.citadelle.com/fr-FR/produits?famille=2213537114840400040

Tarif par personne : 8 €

Visites guidées

Explorez les secrets de la Citadelle et de ses musées avec nos visites guidées. Accompagné de nos médiateurs, plongez dans l'histoire de ce site inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO et découvrez les collections de nos musées.

Quelques exemples de visites guidées à ne pas manquer.

En journée : « Citadelle secrète », « Une Histoire naturelle », « Créatures Fabuleuses » etc...

En soirée : « la Citadelle au coucher de soleil », Escape Game « L'affaire des Poisons ».

Infos pratiques :