Concours : quelle est la meilleure saucisse de Morteau ? Réponse le 18 octobre !

Depuis 2012, l’Association de Défense et de Promotion des Charcuteries et Salaisons IGP de Franche-Comté (A2M) organise un concours prestigieux pour désigner la meilleure Saucisse de Morteau. Deux séances de dégustation permettent d'examiner et de classer les plus belles pièces de la région, mettant en valeur leur générosité et leur authenticité.

Cette année, 29 salaisonniers sont en compétition pour tenter de décrocher la médaille d’or de la meilleure saucisse de Morteau 2024.

Réunis le jeudi 17 octobre à Morteau, 120 consommateurs passionnés et avertis auront la délicate mission de noter les produits proposés lors d’une séance de dégustation. À l’issue de celle-ci, la moyenne des notes des dégustations de Champagnole et de Morteau permettra de désigner les huit meilleures saucisses de Morteau qui seront alors présentées le lendemain à Pontarlier au jury d’expert.

Le jury d’experts qui déterminera le podium 2024 sera cette année composé de :

Cécile Amarger, blog À La Conquête de l’Est

Clotilde Jacoulot, MOF primeur

Frédéric Perusset, boucher à Orbe, en Suisse, et membre de L'Association Vaudoise des Maîtres Bouchers-Charcutiers

Jean-Christophe Bouhéret, ancien salaisonnier à Morteau

Jean-Marc Brutillot, ancien restaurateur à Gilley

Jean-Marie Binetruy, ancien Député Maire de Morteau

Jean-Michel Putod, Le Petit Futé, responsable de l’édition du jura

Vanessa ATHIMON, professeur au LEP Toussaint Louverture

Vincent Tyrode, directeur de la fromagerie Tyrode à Sainte-Croix, en Suisse

Willy Palma, professeur au LEP Toussaint Louverture

La cérémonie de remise des médailles d’Or, d’Argent et de Bronze aura lieu le vendredi 18 octobre lors de la soirée filière A2M, à la salle des fêtes de La Longeville.

Chiffres clés saucisse de Morteau IGP