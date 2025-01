Concours Super Mamie Territoire de Belfort : les inscriptions sont ouvertes

Les batteries au lithium-ion sont présentes en grand nombre autour de nous dans des appareils que l’on utilise au quotidien comme des téléphones portables, vélos électriques, tablettes numériques ou encore outils électriques, mais elles contiennent des matières dangereuses et représentent ainsi un risque d’explosion. Quelles sont les causes de ce phénomène ? Comment l’éviter et quels sont les risques ? Nous avons posé nos questions au capitaine Jules Bevalot, commandant du centre de secours de Besançon est et chef des spécialistes en risques chimiques au Service départemental d'incendie et de secours du Doubs.