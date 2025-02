Conférence à Besançon : ”Extrême droite : la résistible ascension” avec Nadège Abomangoli

La France insoumise de Besançon organise une conférence autour du livre Extrême droite : la résistible ascension édité par l’Institut la Boétie, jeudi 13 février 2025 à Besançon en présence notamment de Nadège Abomangoli, députée LFI et vice-présidente de l’Assemblée nationale.

Cette conférence, ouverte au public, se déroulera en présence de Séverine Véziès, membre de la coordination nationale de LFI, Nadège Abomangoli, députée LFI et vice-présidente de l'Assemblée Nationale, Fanny Gallot, co-autrice du livre et Emma Audrey, journaliste pour Radio Bip Besançon.

Pour son premier livre collectif, l’Institut La Boétie s’attaque à l’extrême droite. Extrême droite : la résistible ascension réunit, sous la coordination du sociologue Ugo Palheta, 18 contributrices et contributeurs, parmi les plus grands noms des sciences sociales françaises sur le sujet. L’historien du nazisme reconnu internationalement Johann Chapoutot en signe la préface, et la co-présidente de l’Institut, Clémence Guetté, la postface.

Ce livre, plus que jamais d’actualité, vise à "fournir des armes intellectuelles pour analyser, comprendre et décrypter le processus d’extrême-droitisation à l’œuvre dans le champ politique français afin de mieux le combattre". Il s’inscrit dans la suite d’un travail ouvert par l’Institut La Boétie en octobre 2023 avec son colloque Extrême droite : le dessous des cartes.

Pour cela, il commence par s’attarder sur les dynamiques électorales de l’extrême droite, tant en termes de progression que de convergence avec la droite libérale. Ensuite, il décrypte les nouveaux combats culturels de l’extrême droite et la façon dont ils imprègnent la société, notamment grâce à l’utilisation des mécanismes qui gouvernent le monde de la production médiatique contemporaine.

Enfin, le livre explore "les réseaux patiemment tissés par l’extrême droite dans différents cercles élitaires, bourgeois et oligarchiques, et sur lesquels elle s’appuie pour gagner du terrain."

