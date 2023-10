Contournement de Besançon par la RN57 : l’État et la Région s’engagent financièrement

Pour Laurent Croizier, il s’agit d’une "étape très importante" qui survient tout de même "20 ans après la mise en service de la voie des Montboucons". Le député se réjouit ainsi qu’après "Grand Besançon Métropole, l’État et la Région s’engagent à financer le premier tronçon du projet" entre Micropolis et Beure.

Selon le contrat de Plan État-Région, les travaux, à hauteur de 84 millions d’euros, seront financés à hauteur de 50% par l’État (38,5M€) et de 12,5% pour la Région (9,88M€).

Un véritable "soulagement" pour le député qui estime que le projet devrait à terme générer "moins d’embouteillages, de pollution et plus de sécurité". De quoi améliorer donc "la qualité de vie des Grands-Bisontins" en permettant notamment "de désenclaver le quartier Planoise et de développer des alternatives à la voiture, des pistes cyclables, des voies de bus et piétonnes".