Coupe de France : l’ESBF arrache sa qualification au terme d’un match de folie

Menées tout au long de la rencontre, les Bisonties ont finalement réussi à décrocher leur qualification pour la demi finale de coupe de France aux tirs au but et grâce notamment à une belle remontada en seconde période.

ESBF - Nice : 24-24, 27-26 après tirs au but

On n’aurait pas imaginé un tel dénouement à la moitié de la rencontre. Menée de 6 buts à la mi-temps (11-17), l’ESBF affichait une prestation quelque peu décevante pour son entrée en lice en coupe de France. Face à des Niçoises efficaces en attaque et robustes en défense, les Bisontines faisaient pâle figure et affichaient une qualité de jeu inférieure à leur habitude.

Bien loin de faire la fête, le public du palais des sports pensait même se diriger vers un scénario identique à celui de décembre dernier lorsque les Niçoises étaient venues s’imposer en championnat à Besançon.

Un tout autre visage en seconde période

On ignore le discours de Sébastien Mizoule à la pause, mais visiblement il eut l’effet escompté puisque les Bisontines revenaient des vestiaires avec une efficacité tout autre. Remontant peu à peu au score (17-19, 21-23, 23-24, 59e) elles arrachaient le match nul à quelques secondes du buzzer final (24-24).

Les deux équipes allaient donc devoir jouer leur ticket pour la demi-finale aux tirs au but. Et à ce jeu là, c’est les Bisontines qui tiraient leur épingle du jeu grâce à un arrêt de Lerstad et deux tirs niçois repoussés par les montants bisontins.

L’ESBF se qualifiait ainsi pour le prochain tour et tentera dès à présent d’obtenir une deuxième participation en finale de coupe de France en deux ans.