Coupe de France seniors 2022 : la jurassienne Laura Sivert confirme sa place de leader du karaté féminin

Toutes les têtes d’affiche étaient présentes lors de cette nouvelle édition de la Coupe de France seniors de karate les 12 et 13 novembre 2022. Parmi elles, la championne du monde par équipe et médaillée de bronze des derniers championnats d’Europe, Laura Sivert.

Combattant dans la catégorie des -61 kgs, elle a mis à profit la solide préparation de ces dernières semaines pour éliminer ses adversaires jusqu’en finale. A l’issue d’un score à égalité 0-0, les arbitres ont privilégié son adversaire aux drapeaux. Laura remporte donc la médaille d’argent en individuel dans une compétition de référence qui aura vu s’affronter les meilleurs du karate européen, d’espoirs à confirmés.

La guerre des équipes commençait dès le lendemain matin, chaque club mettant en avant ses meilleurs combattants pour remporter le trophée le plus convoité. Nouvellement nommée capitaine de l’équipe féminine du Club Sauvegarde, Laura succédait à Magatte Seck, toujours présente au bord des tapis pour donner de la voix et encourager les féminines. L’équipe du Club Sauvegarde, composée de Laura Sivert, Faith Porquet et Naila Aichouch était renforcée cette fois ci de Léa Avazeri du FKA Marseille, également coéquipière de Laura Sivert aux championnats du monde de 2018 et 2021. C’est une équipe survoltée qui, après avoir éliminé Sarcelles en demie finale, vient à bout des combattantes de CKS dans une finale intense, arrachée aux points.

Ces médailles sont le fruit d’un travail constant et approfondi, de l’appui d’un club solide et solidaire, le Club Sauvegarde, du soutien de coéquipiers hors pairs, et de l’expertise d’un coach exceptionnel, Fode Ndao. Elles sont dues aussi au soutien indéfectible de ses proches et de ses partenaires et sponsors, Inside the Athletes et 2H.

(Communiqué)