Dans le Jura, une association appelle à abandonner la réfection de la piste de l’aéroport Dole-Tavaux

Alors que le trafic aérien a retrouvé son niveau de 2019, des voix toujours plus nombreuses s’élèvent pour demander un plafonnement des mouvements d’avions ”au-dessous du niveau de référence de 2019, tout en s’assurant de la diminution du bruit, de la pollution de l’air et des émissions de CO2.”

Selon Serre Vivante dans un communiqué, ”Confrontés à l’aggravation des bouleversements climatiques et à la dégradation de la santé des populations, nos concitoyens s’indignent aujourd’hui des exemptions fiscales injustes et privilèges de tous ordres en matière réglementaire accordés au secteur aérien, de l’insignifiance des mesures prises à la suite de la Convention citoyenne pour le climat.”

Le projet de réfection de la piste Dole-Tavaux ”doit être abandonné"

Mercredi 13 mars des mobilisations locales étaient organisées par les collectifs et associations dans plus de 20 villes en France, ainsi que plusieurs villes européennes, et vendredi 15 mars, des représentants des luttes locales convergeront vers Paris afin d’interpeller le ministre des Transports lors d’un rassemblement ”festif et humoristique” devant le ministère de la transition écologique.

Malgré les slogans du secteur, tous les rapports sérieux sur le sujet montrent que l’avion silencieux, décarboné et non polluant n’est pas pour demain. ”Il n’y a donc pas d’autre solution que de mettre un coup d’arrêt à la croissance du trafic aérien et de le réduire progressivement pour limiter ses impacts à la fois sanitaires et climatiques”, selon les associations. En ce sens, le projet de réfection de la piste de Dole-Tavaux ”est complétement à rebours de l’histoire et doit être abandonné”, appelle Serre Vivante.

Infos +

En 2022, le gouvernement des Pays-Bas a pris une décision historique : plafonner le trafic de l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol à 440.000 mouvements/an, en dessous du niveau de 2019, pour protéger les riverains et le climat.