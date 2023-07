De nouvelles discussions entamées sur le passage de poids lourds par la RN83

Le sénateur Jean-François Longeot et le député Laurent Croizier ont organisé une table ronde le 10 juillet 2023 réunissant les différents acteurs au sujet des nuisances provoquées par le passage des poids lourds dans les villages traversés par la RN83, afin de travailler collectivement sur des solutions permettant de réduire le trafic.

Ils étaient présents à la table ronde : Xavier Bergelin, président de la FNTR

Laurent Croizier, député de la première circonscription du Doubs

Jean-François Longeot, sénateur du Doubs

Thierry Maire Du Poset, conseiller départemental du canton de Saint-Vit

Ludovic Malaty, directeur Méthodes et Matériels d’Exploitation de l’APRR

Pierre Meau, directeur Péage de l’APRR

Rémy Paul, maire de Samson

François Vacheresse, président de l’association Bonne Route, et plusieurs de ses membres

"Les nuisances provoquées par le passage des poids lourds dans les villages traversés par la RN83 sont une des principales inquiétudes des habitants de ces communes", peut-on lire dans le communiqué commun de Jean-François Longeot et Laurent Croizier.

Une volonté de relancer les discussions

Les élus ont souhaité mettre en place une table-ronde afin d'évoquer plusieurs sujets comme les conséquences sur la qualité de vie et la sécurité des habitants, ainsi que la pollution et l’usure accélérée des routes.

Les deux parlementaires sont convaincus que seuls le dialogue et la co-construction sont en mesure de produire des solutions permettant de réduire le trafic des poids lourds en transit sur la RN83.

Au cours des quatre derniers mois, ils ont rencontré l’association "Bonne Route", la fédération nationale des transporteurs routiers, l’union des entreprises transport et logistique de France et la société d’autoroute APRR.

Le 10 juillet, Laurent Croizier et Jean-François Longeot ont réuni ces acteurs dans la commune de Samson afin de travailler collectivement sur une liste de propositions qui seront approfondies par de nouvelles données de consommation de carburant, de temps de trajet, de comptages, sur la RN83 et l’autoroute A36 notamment entre les péages d’École-Valentin et de Bersaillin.