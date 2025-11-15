Dérapage verbal : les Républicains du Doubs demandent des excuses de la part de Jacques Ricciardetti (RN)

Dans un communiqué de presse du 15 novembre 2025, les Républicains du Doubs ont fait savoir qu’ils condamnaient fermement les propos tenus par Jacques Ricciardetti à l’encontre de Jacques Grosperrin lors de la dernière session du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et qu’ils encourageaient l’élu à présenter ses excuses.

Lors de la session du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté du vendredi 14 novembre 2025 à Dijon, l'élu RN Jacques Ricciardetti a qualifié Jacques Grosperrin, conseiller régional Les Républicains de "collabo". Un mot "d’une extrême gravité" lâché "hors micro, mais en pleine séance" et qui n’a "aucune place dans une assemblée démocratique" rapportent les Républicains dans leur communiqué.

Les propos auraient été tenus alors que Jacques Grosperrin intervenait "avec sérénité et responsabilité pour défendre le quartier de Planoise et ses habitants, souvent injustement stigmatisés". Ce "dérapage verbal déshonore le débat républicain" soulignent les Républicains du Doubs qui ajoutent condamner "fermement ces propos indignes et apportent leur soutien total à Jacques Grosperrin" et encouragent "l'élu concerné à présenter des excuses publiques".