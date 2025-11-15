Samedi 15 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Politique

Dérapage verbal : les Républicains du Doubs demandent des excuses de la part de Jacques Ricciardetti (RN)

Publié le 15/11/2025 - 18:16
Mis à jour le 15/11/2025 - 18:16

Dans un communiqué de presse du 15 novembre 2025, les Républicains du Doubs ont fait savoir qu’ils condamnaient fermement les propos tenus par Jacques Ricciardetti à l’encontre de Jacques Grosperrin lors de la dernière session du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et qu’ils encourageaient l’élu à présenter ses excuses.  

Jacques Grosperrin, sénateur du Doubs © Hélène Loget
Jacques Grosperrin, sénateur du Doubs © Hélène Loget

Lors de la session du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté du vendredi 14 novembre 2025 à Dijon, l'élu RN Jacques Ricciardetti a qualifié Jacques Grosperrin, conseiller régional Les Républicains de "collabo". Un mot "d’une extrême gravité" lâché "hors micro, mais en pleine séance" et qui n’a "aucune place dans une assemblée démocratique" rapportent les Républicains dans leur communiqué. 

Les propos auraient été tenus alors que Jacques Grosperrin intervenait "avec sérénité et responsabilité pour défendre le quartier de Planoise et ses habitants, souvent injustement stigmatisés". Ce "dérapage verbal déshonore le débat républicain" soulignent les Républicains du Doubs qui ajoutent condamner "fermement ces propos indignes et apportent leur soutien total à Jacques Grosperrin" et encouragent "l'élu concerné à présenter des excuses publiques".

conseil régional élu insulte jacques grosperrin jacques ricciardetti

Publié le 15 novembre à 18h16 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Politique

Besançon
Politique

Dérapage verbal : les Républicains du Doubs demandent des excuses de la part de Jacques Ricciardetti (RN)

Dans un communiqué de presse du 15 novembre 2025, les Républicains du Doubs ont fait savoir qu’ils condamnaient fermement les propos tenus par Jacques Ricciardetti à l’encontre de Jacques Grosperrin lors de la dernière session du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et qu’ils encourageaient l’élu à présenter ses excuses.  

conseil régional élu insulte jacques grosperrin jacques ricciardetti
Publié le 15 novembre à 18h16 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

“Besançon vivante, juste et humaine” : Anne Vignot lance sa campagne pour les municipales 2026

La maire sortante Anne Vignot (Europe Écologie – Les Verts) a officiellement lancé, mercredi 12 novembre 2025 à la Maison du peuple, rue Battant à Besançon, sa campagne pour les élections municipales de 2026. Entourée de représentant(e)s de huit formations de gauche et écologistes, la candidate a présenté une "liste d’union" placée sous le slogan : "Besançon, vivante, juste et humaine."

1
à gauche citoyens anne vignot europe écologie les verts Hasni Alem jeremy jeanvoine laurent cagne marc paulin municipales 2026 pascale billerey patrick bontemps
Publié le 12 novembre à 19h24 par Alexane
HAUTE-SAÔNE (70)
Economie Politique

Le sénateur Olivier Rietmann veut renforcer la lutte contre les retards de paiement

Olivier Rietmann, sénateur LR de la Haute-Saône et président de la délégation sénatoriale aux entreprises, a déposé une proposition de loi le 12 novembre 2025 visant à réduire les retards de paiement entre entreprises et acteurs publics. L’objectif affiché : lutter contre les défaillances d’entreprises, dont le nombre devrait atteindre 69.000 en 2025.

entreprises olivier rietmann pme sénat sénateur tpe
Publié le 12 novembre à 16h57 par Alexane
JURA (39)
Culture Politique

Le RN veut interdire un concert en faveur d’Urgence Palestine, sous le coup d’une procédure de dissolution

Le Rassemblement national a interpellé le Préfet du Jura à propos de la tenue d’un concert organisé à Arbois mardi 11 novembre. Selon le communiqué diffusé par les élus du parti, l’évènement est porté par "des collectifs d’extrême-gauche" et les fonds récoltés doivent être reversés à l’association Urgence Palestine.

association concert ministre rassemblement national terrorisme urgence palestine
Publié le 9 novembre à 11h15 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales 2026 : le Parti communiste reste avec Anne Vignot et déterminé à unir la gauche

Réuni ce samedi 8 novembre, le Parti communiste français - section de Besançon a largement voté en faveur d’une nouvelle alliance avec la liste menée par la maire sortante Anne Vignot (EELV) pour les élections municipales de 2026. Le résultat du vote interne est sans appel : 97,93 % des 90 votants ont approuvé cette reconduction de l’union.

aline chassagne élections municipales evelyne ternant gauche gerard monnier Hasni Alem municipale 2026 parti communiste union
Publié le 8 novembre à 18h00 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales 2026 à Besançon : le Parti radical de gauche rejoint la liste de Jean-Sébastien Leuba

Après avoir soutenu Nicolas Bodin, candidat dissident du Parti socialiste, le Parti radical de gauche s’est finalement rallié au collectif Besançon Forte et Solidaire, conduit par Jean-Sébastien Leuba, a-t-on appris dans un communiqué du 6 novembre 2025. Ce rassemblement regroupe désormais des membres de la société civile, CAP21, Place publique, le Parti socialiste et le Parti radical de gauche.

jean-sébastien leuba municipale 2026 parti radical de gauche parti socialiste
Publié le 7 novembre à 09h22 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Politique Société

Sécurité et narcotrafic : Jérôme Durain embarque les Régions à prendre part aux réflexions nationales

À l'occasion du 21e Congrès des Régions de France, le conseil des régions a annoncé la création d'un groupe de travail consacré aux questions de sécurité et de prévention. Tandis qu'elles n'ont pas la compétence de la sécurité, elles souhaitent mlagré tout renforcer leur place dans la réflexion nationale sur ces sujets. Cette nouvelle instance sera présidée par Jérôme Durain, président de la Région Bourgogne Franche-Comté, lui qui était surnommé 'Monsieur Narcotrafic' lorsqu'il était sénateur.

jerome durain narcotrafic sécurité
Publié le 6 novembre à 10h30 par Alexane
DOUBS (25)
Education Politique

Budget de l’Éducation nationale 2026 : Laurent Croizier plaide pour une école “stable et sereine”

Lors de l’audition du ministre de l’Éducation nationale Édouard Geffray, le député du Doubs Laurent Croizier (groupe Démocrate) a présenté les priorités de son groupe concernant les crédits de la mission ”Enseignement scolaire” du projet de loi de finances pour 2026.

budget démocrate député du Doubs école éducation nationale laurent croizier loi de finances modem
Publié le 6 novembre à 09h30 par Alexane
Grand Besançon Métropole
Nature Politique

Eaux pluviales : Grand Besançon Métropole veut préparer le territoire aux orages de demain

Après deux années d’étude, Anne Vignot, présidente de Grand Besançon Métropole et Christophe Lime, vice-président en charge de l’Eau et de l’Assainissement, soumettront au débat communautaire ce jeudi 6 novembre 2025, un document stratégique sur la gestion des eaux de pluie. Objectif : anticiper les effets du changement climatique et mieux encadrer l’urbanisation.

anne vignot changement climatique christophe lime conseil communautaire eaux pluviales Grand Besançon Métropole orages pluie
Publié le 6 novembre à 08h20 par Alexane

L’Intermarché Chateaufarine fait peau neuve !

L'enseigne Balaboosté débarque à la Galerie Chateaufarine à Besançon
Offre d'emploi

La fête du réemploi et de la réparation revient le 23 novembre à Lantenne-Vertière

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Drôlement Bien 2026 : Besançon décuple les rires !
Offre d'emploi
publi info 4

Quoi de 9 à la Maison laGrange ?

En images - Carton plein au gala de boxe anglaise organisé par le Local Boxe Club 
Infos Pratiques

Refuge des Cimes : un jeune fleuriste mise sur l’originalité et le local à Besançon
Jeu-concours

Gagnez deux cadeaux high-tech avec la boutique e.noveo Besancon !

L’entreprise bisontine Cisteo Médical rachetée par le groupe Agôn Electronics

Sondage

 7.66
légère pluie
le 15/11 à 18h00
Vent
1.36 m/s
Pression
1011 hPa
Humidité
93 %
 