Dermatose bovine : les écologistes de Franche-Comté inquiets pour les finances des élevages

Dans un communiqué du 15 octobre 2025, les Écologistes de Franche-Comté expriment leurs inquiétudes quant aux mesures prises par le préfet du Doubs afin d’éradiquer la dermatose nodulaire contagieuse.

Pour rappel, Rémi Bastille, le préfet du Doubs, a réuni lundi matin les services de la préfecture, de la Direction départementale des territoires (DDT), de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP), ainsi que la Chambre régionale d’agriculture et la gendarmerie nationale.

Un appel pour "garantir un accompagnement rapide et complet"

"Nous appelons les pouvoirs publics à garantir un accompagnement rapide et complet : indemnisation des pertes, prise en charge des coûts de vaccination, de désinfection et de désinsectisation et soutien logistique pour les élevages", soulignent les Écologistes de Franche-Comté qui s’inquiètent également des épandages de fumier et de lisier déjà effectués. "Cette interdiction pourrait provoquer des débordements ainsi qu’un casse-tête logistique intenable pour les agriculteurs et agricultrice", précisent-ils en demandant des "dérogations encadrées et sécurisées".

Lors de la conférence de presse du 13 octobre 2025, il a été indiqué que des dérogations au cas par cas pourraient être accordées après une demande en préfecture et que pour toute question, les éleveurs pouvaient se tourner vers le numéro de crise mis en place. Il s’agit du 03 39 59 58 58 (un agent vétérinaire répondra de 9h00 à 18h00).