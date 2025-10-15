Mercredi 15 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Franche-Comté
Economie Vie locale

Dermatose bovine : les écologistes de Franche-Comté inquiets pour les finances des élevages

Publié le 15/10/2025 - 17:28
Mis à jour le 15/10/2025 - 17:38

Dans un communiqué du 15 octobre 2025, les Écologistes de Franche-Comté expriment leurs inquiétudes quant aux mesures prises par le préfet du Doubs afin d’éradiquer la dermatose nodulaire contagieuse.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Pour rappel, Rémi Bastille, le préfet du Doubs, a réuni lundi matin les services de la préfecture, de la Direction départementale des territoires (DDT), de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP), ainsi que la Chambre régionale d’agriculture et la gendarmerie nationale.

Un appel pour "garantir un accompagnement rapide et complet"

"Nous appelons les pouvoirs publics à garantir un accompagnement rapide et complet : indemnisation des pertes, prise en charge des coûts de vaccination, de désinfection et de désinsectisation et soutien logistique pour les élevages", soulignent les Écologistes de Franche-Comté qui s’inquiètent également des épandages de fumier et de lisier déjà effectués. "Cette interdiction pourrait provoquer des débordements ainsi qu’un casse-tête logistique intenable pour les agriculteurs et agricultrice", précisent-ils en demandant des "dérogations encadrées et sécurisées".

Lors de la conférence de presse du 13 octobre 2025, il a été indiqué que des dérogations au cas par cas pourraient être accordées après une demande en préfecture et que pour toute question, les éleveurs pouvaient se tourner vers le numéro de crise mis en place. Il s’agit du 03 39 59 58 58 (un agent vétérinaire répondra de 9h00 à 18h00).

dermatose bovine dermatose nodulaire écologistes de franche-comté

Publié le 15 octobre à 17h28 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

Franche-Comté
Economie

Arti Show” : l’art de manier les feux d’artifice depuis 15 ans de la Franche-Comté aux quatre coins de la France…

Née le 1er octobre 2010, la société Arti-show intervient partout en France, mais privilégie sa région d’origine et de cœur, la Franche-Comté. En perpétuel renouvellement, elle propose en cette fin d’année 2025 un concept original : les feux en plein jour…

arti-show feux d'artifice spectacle
Publié le 15 octobre à 14h00 par Hélène L.
Besançon
Economie Société

Droit de réponse – Le collectif C.H.U.T répond à un article sur le Tandem et dénonce “les nuisances sonores” du bistrot

DROIT DE RÉPONSE • À la suite de la publication le 7 octobre 2025 sur maCommune.info de l’article intitulé "Le Tandem change d’équipe à Besançon : une nouvelle ère pour le bistrot culturel et des adieux le 12 octobre", le Collectif des habitants ulcérés par le tintamarre (C.H.U.T) a souhaité exercer son droit de réponse. Regroupant des résidents du centre-ville de Besançon, le collectif entend rappeler ses préoccupations liées aux nuisances sonores et conteste la vision jugée "méliorative" de l’établissement présentée dans l’article. Dans un texte détaillé, C.H.U.T met en cause la direction du bar Le Tandem, évoquant des dépassements récurrents des seuils sonores réglementaires, des conflits avec des riverains, et un manque de respect du cadre patrimonial et légal.

le tandem nuisances
Publié le 15 octobre à 10h45 par Alexane
Haut-Doubs
Economie Loisirs

Le Pays du Haut-Doubs adopte son Masterplan pour un tourisme durable à l’horizon 2040

Le territoire du Haut-Doubs vient d’adopter son Masterplan de la transition du tourisme et des loisirs 2024–2040, un schéma stratégique destiné à accompagner la mutation du secteur face aux enjeux climatiques, économiques et sociétaux. Signé officiellement le 14 octobre 2025, ce plan fixe les grandes orientations pour un tourisme plus durable et une meilleure valorisation des ressources locales.

loisirs syndicat mixte du mont d'or tourisme
Publié le 15 octobre à 10h13 par Alexane
Larnod
Economie Vie locale

Larnod : un cabaret transformiste pour sauver le chiffre d’affaires de la boulangerie

VIDÉO LONG FORMAT • À Larnod, le boulanger Romain et son mari Aurélien se griment en personnages hauts en couleur plusieurs soirées dans l’année pour accueillir les spectateurs dans leur Rominoushow. "Le premier jour" est une version plus aboutie du spectacle né et mis sur pied pour compenser la perte de chiffre d’affaires causé par les six semaines de fermeture de la côte de Larnod durant l'été 2025. Une trentaine de dates de leur cabaret transformiste sont proposées jusqu’à la fin juin 2026. Rencontre avec ce couple prêt à brûler les planches (mais pas le pain) !

boulanger c'est nouveau ! cabaret restaurant transformisme
Publié le 14 octobre à 18h00 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Economie Nature

Dermatose bovine : des milliers d’animaux sous haute surveillance dans le Doubs

Suite à un premier foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNC) confirmé samedi dans le Jura, le préfet du Doubs a souhaité faire un point sur la situation dans le département ce 13 octobre 2025. Au total, 247 communes, sur les 563 du département, sont concernées. Des règles strictes de confinement sont en vigueur.

bovin chambre d'agriculture dermatose dermatose bovine prefecture du doubs vache
Publié le 13 octobre à 18h00 par Hélène L.
Besançon
Economie Société

Le showroom d’Artémis ouvre ses portes à Besançon : grand destockage jusqu’à -50% du 23 au 25 octobre !

QUOI DE 9 ? • Le showroom Artémis, spécialiste de l’aménagement extérieur et du mobilier design, ouvre grand ses portes pendant trois jours exceptionnels du 23 au 25 octobre 2025, de 10h à 19h, placés sous le signe de l’inspiration, du conseil et des bonnes affaires…

décoration grand destockage jardin luminaire paysagiste quoi de 9 salon de jardin vaisselle
Publié le 13 octobre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Economie
Publi-Infos

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche Comté

PUBLI-INFOS • Trait d’union entre la Bourgogne et la Franche-Comté, "Loiseau du Temps" se situe au rez-de-chaussée d’un superbe édifice classé, à Besançon. Pour cette dernière partie de l’année y est célébrée une association pleine de sens avec  "Vive la Bourgogne Franche-Comté".

loiseau du temps notre terroir producteurs régionaux quoi de 9 restaurant Vive la Bourgogne Franche-Comté
Publié le 13 octobre à 07h00 par Macommune.info
Franche-Comté
Economie
Publi-Infos

Sortie de crise de L’immobilier ? Des signes de reprise, mais qui restent contrastés !

PUBLI-INFO • Après deux années difficiles, le marché immobilier franc-comtois montre enfin quelques signes de reprise, portés par la détente des taux et le retour progressif des primo-accédants. Mais les freins persistent : coût du neuf, contraintes énergétiques et incertitudes économiques. Pour faire le point sur ces tendances et les perspectives du marché, Olivier Cassard, Responsable Marché de l’Habitat au Crédit Agricole Franche-Comté, livre son analyse.

crédit agricole franche-Comté immobilier olivier cassard propriétaire
Publié le 13 octobre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Economie Vie locale

En images – La Grande braderie d’automne de Besançon bat son plein !

DIAPORAMA • La Braderie d'automne organisée par l'Union des commerçants de Besançon a démarré dans les rues du centre-ville ce vendredi 10 octobre. Sous un soleil radieux, nombreuses et nombreux sont les visiteurs à venir faire de bonnes affaires depuis l'ouverture.

braderie braderie d'automne commerce shopping ucb union des commercants besancon
Publié le 10 octobre à 16h00 par Alexane

Le showroom d’Artémis ouvre ses portes à Besançon : grand destockage jusqu’à -50% du 23 au 25 octobre !

Le musée d’Orsay expose une rareté du peintre Gustave Courbet
Offre d'emploi

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche Comté

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Sortie de crise de L’immobilier ? Des signes de reprise, mais qui restent contrastés !
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Larnod : un cabaret transformiste pour sauver le chiffre d’affaires de la boulangerie
Jeu-concours

Jeu-concours valise DELSEY : découvrez les résultats !

"Un verre, une oeuvre" revient au musée des beaux-arts de Besançon

Sondage

 13.18
ciel dégagé
le 15/10 à 18h00
Vent
3.32 m/s
Pression
1022 hPa
Humidité
73 %
 