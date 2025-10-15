Dermatose nodulaire contagieuse : une stratégie sanitaire de lutte pour “éradiquer” l’épidémie dans le Jura

Ce mardi 14 octobre 2025, le préfet du Jura Pierre-Edouard Colliex, a présidé une réunion de gestion de crise sur la dermatose nodulaire contagieuse en présence des services de l’État : la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP), la Gendarmerie nationale, le Service Départemental d’Incendie et de Secours, ainsi que les professionnels agricoles : Groupement de Défense Sanitaire (GDS), des vétérinaires, le président de la Chambre d’agriculture et le directeur de la FDSEA.

Déjà, le 11 octobre dernier, avec la confirmation d’un premier foyer dans le Jura, un rappel du respect des mesures de protection a été fait à la population. Le préfet rappelle "l'importance de la suspension immédiate des mouvements dans une zone réglementée (rayon de 50 kms autour du foyer) et l'application de mesures de biosécurités (désinsectisation des véhicules de transports d’animaux et des bâtiments)".

Si la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse passe d’abord par la gestion appropriée des suspicions de foyers en élevage bovins, un second foyer a été confirmé sur la commune d’Ecleux. Afin de comprendre l'origine de l'infection dans cette zone jusqu’alors indemne, une enquête épidémiologique est en cours.

Pour éradiquer rapidement l'infection, une nouvelle campagne de vaccination a commencé, assure la préfecture. L’objectif est de couvrir l'ensemble du département du Jura. Une réunion d'information publique est prévue lundi 20 octobre. L'horaire et le lieu seront confirmés avant la fin de la semaine.