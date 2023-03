Des ateliers gratuits pour se former au numérique à Gout-sous-Landet

Des ateliers de formation gratuits pour se familiariser avec le numérique seront proposés à partir du 4 avril à Goux-Sous-Landet dans le cadre d’une convention entre la mairie et La Poste.

Une session de six semaines, à raison de deux heures par semaine (le mardi 20h ou vendredi 15h), aura lieu à partir du 4 avril 2023 et permettra de lutter contre l’illectronisme notamment auprès des seniors vivant dans cette zone rurale.

Ce projet est le fruit d’une convention entre Patricia Paquiez, maire de la commune de Goux-Sous-Landet et Thierry Maire du Poset, président de la Commission départementale de présence postale et territoriale (CDPPT*) du Doubs.

Ainsi les habitants de Goux-Sous-Landet et des communes environnantes pourront bénéficier d’un accompagnement pour se familiariser au numérique, apprendre à utiliser des tablettes Ardoiz, prêtées par la commune de Goux-Sous-Landet pendant toute la durée de la formation, et gagner en autonomie. Les sessions de formations seront dispensées par Mme Paquiez, à titre bénévole, sous la forme d’ateliers ludiques et conviviaux.

Informations pratiques :