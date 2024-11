Des étudiants de l’école d’architecture en Suisse en visite pour étudier les bâtiments de Planoise

Isabel Concheiro-Guisan, professeure d'architecture à l'école d'architecture de Fribourg en Suisse, viendra ces 23 et 24 novembre 2024 avec 11 des étudiants en master de son école pour "leur faire découvrir" le quartier d'Epoisses à Planoise.

Un groupe d'étudiants en master de l'école d'architecture de Fribourg effectuera un voyage d'étude dans le quartier d’Epoisses à Besançon. "L’objectif est de développer un relevé sensible des qualités du quartier, de l'habitat et de l'expérience de ses habitants, à travers des dessins, des photographies et des entretiens", nous est-il précisé.

Ce travail fait partie d'un projet de recherche visant à "révéler la valeur architecturale et d'usage des quartiers menacés de démolition, et à analyser leur potentiel de transformation à partir des qualités existantes, ainsi que les conséquences pour les habitants des projets de rénovation urbaine basés sur la démolition plutôt que sur la transformation de l’existant", expliquent les organisateurs.