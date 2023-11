Des événement organisés pour les 10 ans du Pass’Santé Jeunes

Pour son dixième anniversaire, le Pass’Santé Jeunes a prévu de nombreux événements en Bourgogne-Franche-Comté avec notamment un concours organisé sur Instagram en novembre et décembre… Ce 29 novembre 2023, Jean-Jacques Coiplet, directeur général de l’Agence Régionale de Santé a salué les principes et les objectifs de cet outil novateur de promotion de la santé dans la région.

Le site Pass Santé Jeunes permet aux enfants et adolescents et à leurs proches de s'informer grâce à des contenus ludiques concernant leur santé. Les rubriques sont définies par âge et s’articulent autour de différentes thématiques telles que : la sexualité, l’alimentation, le bien-être, le sport, la sécurité routière…

Cette plateforme est financée par l’ARS et animée par l’IREPS (instance régionale d’éducation et de promotion de la santé), qui allie interfaces numériques et dynamiques partenariales locales.

Les objectifs sont :

- donner aux adolescents des « outils » pour les aider à adopter des comportements favorables à leur santé et développer leur autonomie ;

- soutenir la parentalité

- fédérer un réseau d’acteurs autour de valeurs communes en promotion de la santé.

