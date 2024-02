Des jeunes karatékas de Planoise impressionnent à Dubai

Lazhar Bouadjehidine, Yasri Haidar et Haceyne Mechaï, voici les noms des trois jeunes karatékas de -21 ans qui ont représenté la France et la ville de Besançon lors de cette "Karaté youth league de Fujairah 2024".

Cette compétition a pour objectif de réunir les meilleurs athlètes de cette catégorie pour qu’ils se rencontrent et s’affrontent dans divers combats.

Et ces athlètes issus du quartier de Planoise n’ont pas dérogé à la règle. Lazhar Bouadjehidine repart avec une victoire et une défaite et Yasri Haidar quant à lui, obtient trois victoires et une défaite.

Ces résultats n’ont pas laissé indifférent leur coach More Seye : "C’est à l’entrainement que se gagnent les plus grands combats des plus prestigieuses compétitions. Le courage et la persévérance permettent de gagner en confiance en soi et d’aller toujours plus loin.”

Leurs prestations leur ont d'ailleurs valu les honneurs du général Nasser Al Razook président de la fédération de karaté des Émirats arabes unis et d'Antonio Espinos, président de la World karaté fédération.