Des syndicats dénoncent les violences sexistes visant les femmes engagées en politique

L’Intersyndicale Femmes FSU et Solidaires du Doubs, avec le soutien des syndicats étudiants Une et Solidaires étudiant·e·s, a publié un communiqué le 31 mai 2025 pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles à l’encontre des femmes engagées dans la sphère publique, en particulier en politique, telles que Anne Vignot depuis le début de son mandat et Séverine Véziès.

Ce message fait suite à une série d’incidents récents, notamment les menaces reçues par Séverine Véziès, membre de La France insoumise, lors d’une visioconférence publique le 21 mai dernier. Elle a été la cible de "messages sexistes violents formulant à son encontre des menaces d’agression, de viol et de torture", des propos attribués à un "groupuscule d’extrême droite néonazie", rappelle le communiqué.

Les syndicats rappellent que ces attaques ne sont pas isolées. La maire de Besançon, Anne Vignot, est également visée "de manière permanente et récurrente" par des propos haineux et des menaces similaires.

"Un glissement très inquiétant de notre société vers une misogynie diffuse"

Selon les signataires, ces violences reflètent "un glissement très inquiétant de notre société vers une misogynie diffuse de plus en plus prégnante", et relèvent d’une stratégie politique d’intimidation : "L’objectif de ces violences est clair : faire régner un climat de terreur pour réduire les femmes au silence, entraver leur action politique, et imposer une idéologie sexiste."

Le communiqué souligne que ces comportements sont souvent issus "des mouvances d’extrême droite fortement influencée par les nouveaux masculinismes", qui s’organisent sur les réseaux sociaux pour mener "des attaques groupées, anonymes et systématiques contre les femmes engagées".

Pour "une société plus égalitaire et respectueuse des femmes et des minorités de genre"

L’Intersyndicale appelle à une réponse judiciaire ferme. Elle "réaffirme la nécessité de combattre et poursuivre avec fermeté ceux qui se rendent coupables d’agressions verbales ou physiques", ainsi que "ceux qui manifestent leur soutien […] à ces individus dangereux".

Enfin, les organisations signataires affirment leur volonté de participer à la construction "d’une société plus égalitaire et respectueuse des femmes et des minorités de genre", notamment à travers l’éducation et la lutte sur les lieux de travail.