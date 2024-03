Deux camions remplis de matériel médical du CHU de Besançon prêts à rejoindre l'Ukraine

Une quarantaine de lits, 10 négatoscopes (dispositif médical de radiologie), 17 tables adaptables, une armoire à pharmacie, deux berceaux, des chaises et un brancard de douche, 2 cadres de marche, 8 chaises percées, 18 tables de chevets, de nombreux fauteuils (coque, de prélèvement, de repos...), 2 chariots pour dossiers médicaux, 30 chaises... Le CHU confie à l’association UKRaide une quantité de matériel impressionnante. "Il s’agit d’équipements qui ont été remplacés par du matériel plus moderne, en état de marche et dont les hôpitaux ukrainiens ont grand besoin", nous précise-t-on dans un communiqué du CHU de Besançon.

Un camion partira le matin et l’autre l’après-midi vendredi prochain, de l’agence Bovis Franche-Comté Besançon, qui apportera une nouvelle fois gracieusement son aide et expertise aux bénévoles venus charger et compléter les camions avec les dons qu’ils ont collectés par ailleurs. De plus, quatre élèves de terminale du lycée agricole Granvelle de Dannemarie-sur-Crête viendront aussi prêter main-forte.

Direction Kharkiv

L’association UKRaide assure l’organisation de l’opération et finance le coût du transport jusqu’à Cracovie, en Pologne où une association partenaire prendra le relais pour acheminer ces dons aux hôpitaux et établissements de soin de la région de Kharkiv. Située à moins de 40 kilomètres de la frontière russe, cette région est constamment la cible de missiles et de drones russes et les besoins y sont immenses.

Depuis le début du conflit, le CHU de Besançon tient à aider l’Ukraine, tout comme il soutient régulièrement d’autres pays par des dons de matériels et/ou des médicaments.