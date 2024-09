Deux élèves ingénieurs de Supmicrotech brillent aux Worldskills 2024

Basile Menassol-Schmidt, 6ème en Conception assistée par ordinateur (CAO) : Basile s'est classé à une impressionnante 6ème place mondiale dans la catégorie CAO (il visait la 8ème place), ”réalisant ainsi la meilleure performance jamais atteinte par un compétiteur français dans cette discipline”, souligne Supmicrotech, ”sa médaille d'excellence, décernée aux candidats ayant obtenu plus de 700 points, illustre son talent, sa détermination et son sens de l’innovation.”

Sébastien Lacroix, accompagné de son binôme Raphaël Carvalh, s’est hissée à la 15ème place dans la discipline de la mécatronique. ”Leur performance est d’autant plus historique qu’aucun duo français n’avait jamais obtenu une médaille d’excellence dans cette catégorie auparavant”, se réjouit son école.

Une préparation avec ”des enseignants et experts passionnés”

Pour Supmicrotech, ce succès est le fruit d’”une préparation intense de plusieurs années, encadrée par des enseignants et experts passionnés”, tels que François-Xavier Jurain, Adrien Mary (lui-même ancien compétiteur et ancien élève de Supmicrotech), pour la CAO et Thierry Didier et Damien Le Grevellec pour la mécatronique, et par des partenariats avec des institutions locales comme le Lycée Jules Haag, ainsi que des acteurs régionaux et nationaux comme la Région Bourgogne-Franche-Comté, l’UIMM Franche-Comté, et WorldSkills France.

Infos +

La 47ème édition des WorldSkills, qui s’est déroulée au Groupama Stadium de Lyon du 10 au 15 septembre 2024, a rassemblé les meilleurs jeunes talents mondiaux de moins de 23 ans dans une multitude de disciplines. Cette compétition prestigieuse permet de promouvoir les compétences techniques et de valoriser les métiers d'avenir.