Deux employées de l’université de Franche-Comté lancent un appel aux Bisontins

Dans le cadre d’une future exposition prévue au printemps 2025 à l’institut des Beaux-arts de Besançon (ISBA) et dont elles assurent le commissariat, une maîtresse de conférence et une doctorants de l’Université de Franche-Comté recherchent des témoignages en lien avec l’enseignement des arts à Besançon du XIXe siècle à nos jours.

Sophie Montel, maîtresse de conférences en art et archéologie du monde grec, et Emy Faivre, doctorante contractuelle, travaillant à l’université de Franche-Comté au sein de l’Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité (ISTA).

Elles assureront prochainement le commissariat d’une exposition à l’ISBA qui mettra en lumière une sélection de modèles en plâtre qui ont joué un rôle central dans l’enseignement artistique bisontin. Ces moulages, véritables témoins de l’apprentissage des arts, seront présentés aux côtés d’œuvres d’étudiants issues d’un workshop en cours d’organisation.

Photographies, dessins, croquis...

Dans le cadre de la préparation de l’exposition, un appel est lancé auprès des Bisontins et Francs-comtois pour rassembler des témoignages : photographies anciennes, dessins, croquis, cartes postales, correspondances ou tout autre document en lien avec ces plâtres ou l’enseignement des arts à Besançon, du XIX e siècle à nos jours.

Si vous possédez des informations ou des archives à partager, n’hésitez pas à contacter Emy Faivre à l’adresse suivante : emy.faivre@univ-fcomte.fr

Les documents recueillis pourront également enrichir ses travaux de recherche dans le cadre de sa thèse intitulée "Présence et usages des plâtres dans les écoles d’art de Franche-Comté (XIX e -XXI e siècles)".

L’exposition sera présentée au printemps 2025 à l’ISBA.