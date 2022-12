Doubs : face à la vague de froid, la préfecture met en place plusieurs mesures

Quinze places supplémentaires sont notamment ouvertes dans le Doubs afin de permettre aux personnes les plus isolées, démunies et/ou fragiles de faire face à la baisse des températures.

Au-delà de l’augmentation des capacités d’hébergement, le renfort hivernal induit également le renforcement de la veille sociale qui se traduit par la mobilisation accrue des équipes de bénévoles dans les accueils de jour ainsi que des équipes du 115.

Les maraudes réalisées par les associations sont également renforcées.

Enfin, Jean-François Colombet a demandé, conformément aux instructions du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, "la plus grande vigilance aux services de sécurité et de secours (gendarmerie, polices nationale et municipale, service départemental d’incendie et de secours) lors des patrouilles afin de signaler et d’aider les personnes en grande difficulté".

Appel à la vigilance et à la solidarité

"Veiller aux plus fragiles d’entre nous est un devoir citoyen", souligne la préfecture, dans son communiqué. "Il convient de rappeler quelques réflexes et comportements qu’il est nécessaire d’adopter pendant cette période de grand froid si vous vous trouvez en présence d’une personne en difficulté" :

Composer le numéro d’appel gratuit 115 : "soyez précis dans le signalement de la personne (adresse et difficultés repérées)" ;

"Si la personne apparaît en détresse physique immédiate, signalez-le au numéro 15 (urgences médicales) ; ne laissez pas la personne seule et attendez avec elle les secours."

"C’est grâce à la bienveillance et la vigilance de chacun que chaque année des personnes sont secourues et peuvent être mises à l’abri et le cas échéant, orientées vers des dispositifs d’accompagnement mis en œuvre par les services de l’État et ses partenaires", conclut la préfecture.