Feux de forêt : les sapeurs pompiers du Doubs se préparent…

Un entrainement en conditions réelles ayant pour but de former les soldats du feu en prévision du risque élevé de feux de forêt dans le Département cet été...

Le Doubs de plus en plus menacé

Avec un territoire composé à 43% de massifs forestiers et des étés caniculaires, qui se suivent et se ressemblent, le département du Doubs se trouve de plus en plus menacé par les feux de forêt. Avec ses 371 sapeurs-pompiers spécialisés et ses 10 camions citernes feux de forêts (CCFF), le service départemental d'incendie et de secours (SDIS25) va multiplier les entraînements pour se préparer à cette nouvelle menace.

L’année dernière, les sapeurs-pompiers doubistes sont intervenus plus de 460 fois sur des incendies d’espaces naturels, dont trois feux de forêt.

Les pouvoirs publics mobilisés

Pour pallier le risque de feux de forêt et éviter de vivre la même situation que la Gironde l’été dernier, la préfecture du Doubs, le SDIS25, l'Office national des forêts (ONF), la gendarmerie nationale et le département du Doubs se sont coordonnés afin de mettre en place une stratégie de prévention et de lutte contre les feux de forêt. Cette stratégie se base sur trois axes :

Une prévention accrue envers la population

envers la population L’ attaque précoce des feux par les pompiers spécialement formés

par les pompiers spécialement formés L’évaluation précise du danger avec la collaboration de Météo France, ONF et le SDIS

En parallèle, le préfet a présenté le nouveau dispositif "FR Alert" destiné à alerter la population située à proximité d’un incident majeur, via une notification téléphonique. Cette application a été testée pour la première fois par les sapeurs-pompiers du Doubs, ce samedi 13 mai lors de l’entraînement grandeur nature feux de forêts.

Info +

Si vous êtes témoin d'un départ de feu, prévenez le 18 ou le 112 et essayez de localiser l'incendie avec précision