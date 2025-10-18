Samedi 18 Octobre 2025
Alerte Témoin
Charbonnières
Jeunesse Loisirs

Dragons et créatures fantastiques : le Dino-Zoo se transforme pour Halloween

Publié le 18/10/2025 - 09:30
Mis à jour le 13/10/2025 - 17:24

Du 18 octobre au 2 novembre 2025, le parc préhistorique Dino-Zoo revêt les couleurs d’Halloween et invite le public à plonger dans un univers féerique et mystérieux. Pour la première fois, le site accueille de gigantesques dragons animatroniques, mêlant technologie et imaginaire.

Selon le communiqué du parc, "rugissements, battements d’ailes et regards flamboyants feront vibrer petits et grands au cœur d’un monde où la légende prend vie". Ces créatures robotisées rejoignent ainsi les dinosaures emblématiques du parc pour une expérience inédite en Bourgogne-Franche-Comté.

Des nouveautés pour 2025

Cette édition s’annonce riche en nouveautés. Le Dino-Zoo met à l’honneur les dragons robotisés, qui impressionneront les visiteurs par leurs dimensions et leurs animations réalistes. "Tyrannosaures et tricératops font de la place pour accueillir des créatures légendaires : les dragons !", annonce le parc.

Autre nouveauté : la rencontre avec Seradorn, le dernier des dragonniers, accompagné de son bébé dragon Nymélis. Cette animation interactive permettra au public d’approcher la créature, de participer à ses premiers apprentissages et de découvrir, à travers les récits de son dragonnier, les légendes qui entourent le monde des dragons.

Les incontournables d’un Halloween immersif

Les nocturnes du Dino-Zoo feront également leur retour les 30, 31 octobre et 1er novembre, avec une ouverture prolongée jusqu’à 20h. Le parc promet "une aventure inédite, réservée aux plus téméraires", entre sons envoûtants, créatures étranges et jeux de lumière.

Côté spectacles, “Le fabuleux voyage du Drago-Rex” transportera les spectateurs dans l’épopée magique d’un jeune dragon. L’événement mêlera humour, poésie et grandes illusions pour un moment familial proposé plusieurs fois par jour.

Le cinéma 4D proposera cette année encore “Pièges et Dragon”, un film d’animation de 12 minutes où les spectateurs plongent dans une quête pleine de pièges délirants pour délivrer une princesse, jusqu’à l’affrontement final avec un dragon spectaculaire.

Pour les plus curieux, l’exposition “Dragosaure : aux origines du mythe” offrira une approche pédagogique sur le lien entre dragons et dinosaures.

Enfin, la forêt hantée promet "araignées géantes, épouvantails inquiétants et potager ensorcelé" dans un décor automnal. Après l’aventure, les visiteurs pourront se réchauffer au coin du feu et savourer des guimauves grillées dans une atmosphère chaleureuse et réconfortante.

Une attraction à succès toujours en vedette

L’attraction Aerodactylus, lancée récemment, continue de séduire le public. Inspiré des ptérosaures, ce manège à sensations permet de pédaler dans les airs, ressentir la vitesse et profiter d’une vue imprenable sur le parc. À l’occasion d’Halloween, elle s’impose comme un incontournable du Dino-Zoo, à découvrir ou redécouvrir avant la fermeture hivernale.

Infos pratiques

L’événement “Dragons et créatures fantastiques” se tiendra au Dino-Zoo, à Charbonnières-les-Sapins, du 18 octobre au 2 novembre 2025.

  • Entrée adulte : 18€
  • Entrée enfant (3-17 ans) : 14,50€
  • Entrée PSH adulte (carte CMI ”priorité”) : 15,50€
  • Entrée PSH enfant (carte CMI ”priorité”) : 13€
  • Entrée PSH fauteuil (carte CMI ”invalidité + 80%) : gratuit (un accompagnateur bénéficie du tarif PSH)
  • Site internet : www.dino-zoo.com

Publié le 18 octobre à 09h30 par Alexane
