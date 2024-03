Droits des femmes et minorités de genre : près de 1.500 personnes mobilisées à Besançon

Lors de cette marche, nombreuses et nombreux étaient les participant(e)s à porter un flambeau, une bougie, un bâton lumineux. D’autres ont tenu à être moins silencieuses et silencieux équipé(e)s de casseroles et d’instruments de musique.

Parmi les participant(e)s à cette manifestation, des représentant(e)s de nombreuses associations étaient présent(e)s dont du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF), d’Amnesty International, de l’ASPTT, du Bastion, du Cics, de Femmes égalité emploi, du Club Léo Lagrange, du Mouvement du Nid , de Peuples solidaires, de Soroptimist international, de l’Unss -fédération sportive de l’éducation nationale et du Groupe d’Actions Féministes.