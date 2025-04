Du petit-déj’ au bar à tapas, Chez Loulou ouvre sa Bodega rue Bersot à Besançon

Du café matinal au plat du midi…

Dès le matin, on peut s’attabler à La Bodega pour une formule petit déjeuner incluant café, viennoiserie et jus d’orange pressé. Le midi, place à une cuisine maison avec un menu plat-dessert à 16,90 €.

Derrière les fourneaux, un jeune talent de 21 ans, également prénommé Louis, chef de l'ancien restaurant La Pension. Chaque jour, il compose des plats à partir des produits de l’épicerie attenante : ”le menu change quotidiennement et on travaille tous les produits de l’épicerie, tout est fait maison, il n’y a pas de congélation ni de micro-onde, uniquement des produits frais”, souligne Loulou.

Quelques exemples de ses créations : truite au riz sauté et crème d’asperge, ou encore suprême de volaille avec purée de pommes de terre et sauce au brie.

Chez Loulou, une nouvelle épicerie de quartier au centre-ville de Besançon Depuis mi-octobre 2024, une nouvelle épicerie fine s’est installée en plein coeur du centre-ville Besançon, Chez Loulou. Après avoir été installé pendant plus de 2 ans dans les Halles Beaux-Arts, Louis Jaffard, 46 ans, a décidé d'ouvrir sa boutique dans la rue Bersot.

Ambiance tapas et vin le soir

À la nuit tombée, Chez Loulou change de ton et se transforme en bar à tapas et à vins. Les produits de l’épicerie prennent des allures festives à travers croquetas, tortillas, toasts de saison et autres bouchées à partager. Côté cave, pas moins de 60 références de vins, dont plusieurs crus internationaux, proposés entre 4 et 12 € le verre. Les amateurs de bière y trouveront également leur bonheur avec cinq références à la pression.

Les softs ne sont pas oubliés, et la carte de cocktails maison signée Camille, la serveuse, vaut le détour. Elle prépare elle-même limoncello, liqueur de café, ginger beer et kéfir maison. Une touche artisanale qui reflète la philosophie de la maison de se démarquer : ”on travaille uniquement du fait maison, des produits sains, de bons produits, on travaille avec ce qui ne se fait pas ailleurs…”

Infos pratiques

Chez Loulou – La Bodega

14, rue Bersot – 25000 Besançon

Ouvert mercredi et jeudi : 9h – 22h | Vendredi et samedi : 9h – 23h | Dimanche : 10h – 16h

Salle privatisable de 20 places sur demande auprès de Louis Jaffard

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.