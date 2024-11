Chez Loulou, une nouvelle épicerie de quartier au centre-ville de Besançon

En passant dans la rue Bersot, c’est l’une des vitrines qui attirent le plus de regard. Non seulement parce que les décorations de Noël sont belles, mais aussi parce que cette vitrine est pleine de paniers garnis, idée cadeau gourmande phare des fêtes.

50 variétés de fromages, 45 variétés de charcuterie

En entrant dans l’épicerie, Louis Jaffard, surnommé Loulou par tout le monde dans le quartier, est en pleine création d’un plateau apéro, l’un des services sur mesure qu’il propose à ses clients. Et dans sa boutique, il a de quoi en réaliser des plus garnies et des plus diversifiées grâce une gamme de 50 fromages, avec entre autres du Comté signé Marcel Petite, et 45 variétés de charcuterie du Haut-Doubs, mais aussi d’Espagne, d’Italie et du reste de la France.

Mais ce n’est pas tout. Cette épicerie, au-delà de son côté pratique pour aller chercher du beurre, un bout de fromage, 2-3 tranches de jambon blanc et une baguette de pain frais (uniquement le dimanche matin), élargit les horizons avec des plats traiteurs, des pâtés en croute, des anti pastis pour l’apéro, des yaourts et crèmes dessert, des pâtes de fruits signées du meilleur ouvrier de France Fabrice Miot, etc. Bientôt, l’épicerie aura son rayon sucrerie ”à l’ancienne” avec, en exemple, des Calissons.

Côté épicerie sèche, Loulou a lancé récemment des soupes de la Maison Marc, 100% made in France. Il propose également des huiles d’olive de qualité de la Maison Libeluile ainsi que des sauces artisanales prêtes à l’emploi de la marque Sosu, une marque créé par des chefs lyonnais.

Pour les fêtes et toute l’année

Toute l’année, Loulou propose des produits d’exception tels que du saumon de la Maison Barthouil, du foie gras du Manoir d’Alexandre, ainsi que du caviar et quelques bonnes bouteilles de vin et de Champagne. ”Je veux que les gens puissent bien manger toute l’année, pas attendre les fêtes, donc ces moi, ces produits sont dispos tout le temps”, souligne l’épicier.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, l’épicier suggère spécialement des huîtres Marennes Oléron n°3 en bourriche sur commande jusqu’au 11 décembre, ainsi que des truffes fraîches du 10 décembre jusqu’à fin janvier-début février. Il est également possible de commander des plats mijotés. Au menu de cette fin d’année : filet de Saint-Pierre, coquilles Saint-Jacques, vol au vent ou encore du sanglier.

Bientôt, Chez Loulou la bodega… juste en face !

À partir de fin janvier 2025, Chez Loulou se dédouble pour ouvrir Chez Loulou la bodega. Les travaux ont commencé ce vendredi matin dans le but d’ouvrir un véritable bar à tapas, et plus précisément un bar à pintxos, une variante des tapas : planches de charcuterie, tortilla… Ainsi, les clients vont pouvoir déguster les produits de Chez Loulou l’épicerie en version apéritives dans un cadre chaleureux au 14 rue Bersot, soit juste en face de l’épicierie (anciennement le magasin La Fibule).

D’ailleurs, Louis recrute pour l’ouverture de son nouveau commerce : il recherche un(e) serveur/serveuse et un(e) chef(fe) en cuisine. Profil recherché : ”l’envie, le coeur, la passion et des idées créatives, de l’imagination, en particulier en cuisine”, précise le patron. CV et lettre de motivation à envoyer à chezloulou25@gmail.com entre le 1er et le 15 janvier 2025.

