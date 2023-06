Educ'athlé : 180 élèves à la découverte de l'athlétisme à Besançon

Organisée par des étudiants en master MEEF et l'USEP25, la journée Educ'athlé a rassemblé 200 élèves de plusieurs écoles de Planoise, ce jeudi 8 juin 2023 au stade Léo Lagrange. Objectif: sensibiliser à la pratique de l'athlétisme et au handisport.

Ce jeudi 8 juin, 9 classes de CM1-CM2 de Besançon se sont rassemblées au stade Léo Lagrange pour participer à l'évènement Educ'athlé.

Des étudiants de l'INSPE organisateurs

Cette journée a été préparée, dans le cadre d'un projet d'études, par les 13 étudiants de l'option "Culture et pratique sportive" du master 1 MEEF (métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation) de l'INSPE (instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation) de Besançon.

Ce projet consistait à faire découvrir la pratique des disciplines d'athlétisme aux élèves d'écoles classées en réseaux d'éducation prioritaires (REP+). Ainsi, les 180 élèves des écoles élémentaires d'Ile-de-France, Bourgogne et Dürer ont pu découvrir le temps d'une journée, les différentes disciplines de l'athlétisme au stade Léo Lagrange. Le tout encadrés par des jeunes étudiants, futurs professeurs des écoles.

"L'objectif est de faire découvrir aux enfants d'autres activités que celles auxquelles ils sont habitués à la Malcombe par exemple." précise l'un des étudiants. Lancer de poids, lancer de javelot avec un vortex, sprint, saut de haies, saut en longueur et même une initiation au saut à la perche...Toutes les disciplines étaient réunies pour la mini compétition sur la piste d'athlétisme du complexe Léo Lagrange.

"Une ouverture au handisport"

Cette année, outre la découverte des disciplines athlétiques, les étudiants ont décidé de mettre en valeur le handisport. Pour initier les enfants au handicap dans le sport, chaque atelier proposait une variante simulant un handicap. Par exemple, les enfants ont pu lancer les poids sur un fauteuil roulant. L'occasion pour eux de découvrir les difficultés liées au handicap moteur.

L'USEP25 et la Ville de Besançon comme partenaires

Afin d'épauler les étudiants dans l'organisation de cette journée, l'USEP25 (Union Sportive de l'enseignement du 1er degré) a fourni le matériel sportif nécessaire. La Ville de Besançon a, quant à elle, oeuvré pour la réservation du stade Léo Lagrange.