EELV Franche-Comté dénonce la pratique de "ball-trap vivant" en Haute-Saône

Les Écologistes EELV Franche-Comté dénoncent, dans un communiqué du 28 octobre 2024, la "pratique inacceptable" des "safaris faisans" en Haute-Saône et ailleurs. Les écologistes réclament l’interdiction de ces pratiques et de l’élevage d’animaux destinés à la chasse.

D’après EELV Franche-Comté, chaque année des faisans sont élevés de manière intensive pour ensuite être relâchés et abattus par des chasseurs dans "une sorte de ball-trap vivant". Une façon de chasser qui, pour les écologistes, "n’a pas sa place dans une société respectueuse de la nature et de la faune sauvage".

Pierre Rigaux, écologue, naturaliste et lanceur d’alerte sur des pratiques "souvent méconnues du grand public" et portant atteinte à la biodiversité et aux animaux, a récemment publié un reportage tourné en Haute-Saône où il y révèle la programmation d’un "safaris faisans" qui, "sous couvert de "tradition", s’apparente à un massacre programmé d'animaux d’élevage" pour EELV FC.

Une pétition en ligne

Face à l’argument de "régulation", souvent avancée par les chasseurs, les Écologistes rétorquent que celui-ci n’a ici pas lieu d'être "car ces faisans, issus d'élevages intensifs, sont introduits par l’homme, ce qui rend l'argument de régulation totalement incohérent". Ils ajoutent que ces animaux "jetés ainsi dans la nature sont particulièrement vulnérables et incapables de "repeupler" les campagnes".

EELV Franche-Comté appelle ainsi les responsables politiques et les autorités à "interdire ces pratiques". Une pétition visant à interdire l’élevage des animaux destinés à la chasse est également en ligne.

Ces "safaris faisans", ne sont pour eux, "ni plus ni moins que des mises à mort organisées" et les lâchers de faisans ne constituent pas "une chasse acceptable, respectueuse de l’animal et des principes fondamentaux de la gestion durable de la faune" concluent les écologistes.