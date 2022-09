Égalité femmes-hommes : la ministre déléguée Isabelle Lonvis-Rome était à Besançon

Dans le cadre de la politique menée par le gouvernement en matière de réduction des inégalités entre les femmes et les hommes et pour l’égalité économique, Isabelle Lonvis-Rome était à Besançon ce vendredi notamment sur le Campus des métiers et qualifications d’Excellence.

La visite d'Isabelle Lonvis-Rome a réservé sa matinée pour se rendre au sein d’une structure d’accueil d’urgence des femmes victimes, le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale "Le Roseau" à Besançon, et au sein d’un Centre d’hébergement d’hommes auteurs de violences.

En début d'après-midi, elle a ensuite visitée la "Mécanique Baumoise de Précision", entreprise co-dirigée par une femme entrepreneure à Autechaux, évoluant dans un secteur majoritairement investi par les hommes.

"C'est un enjeu d'avenir qui se joue là"

Aussi, dans le cadre de ce déplacement, la ministre s'est ensuite rendue, à Besançon, au Campus des métiers et qualifications d’Excellence "Microtechniques et Systèmes Intelligents", lauréat de l’appel à projets lancé par le ministère en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce campus, labélisé campus d’excellence, promeut l’émancipation des femmes par l’insertion professionnelle et valorise les filières d’excellence. Lors de sa visite, Isabelle Lonvis-Rome a insisté sur "l’importance de ce déplacement et de rencontrer les acteurs qui participent à l'émancipation économique des femmes et de l'égalité professionnelle".

Avec la présentation des deux dispositifs académiques mis en place par le campus, la ministre a pu se "rendre compte de ce qui allait être mise en place et de toute l'activité qui allait être développée". L'un des objectifs d'aller "chercher ces jeunes femmes dans les quartiers, de les accompagner, de faire du sur mesure pour elles pour le permettre d'accéder à des métiers parfois masculin" a particulièrement séduit la ministre. "C'est un enjeu d'avenir qui se joue là et je suis curieuse de voir comment tout cela va être mise en place et de revenir peut-être dans un an pour avoir les résultats" a-t-elle déclaré.