En images – Les 50 ans du Dojo Franc-comtois à Besançon

C’est dans un pôle sportif des Montboucons à Besançon particulièrement chaud que le club de judo historique bisontin, le Dojo Franc-comtois, a célébré ses 50 ans samedi 29 juin 2024. En présence d’au moins 300 judokas et judokates, les nombreux visiteurs et parents d’élèves ont pu assister notamment au passage des ceintures et à des démonstrations de plusieurs disciplines.