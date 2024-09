Enfants renversés à Vercel : le conducteur ivre sera jugé vendredi

Le conducteur de 70 ans, dont le taux d'alcoolémie était de 3,07 grammes d'alcool pas litre de sang au moment des faits, a été placé en détention provisoire dans l'attente de son procès en comparution immédiate vendredi pour "blessures involontaires par conducteur de véhicule à moteur sous emprise alcoolique", a indiqué à l'AFP le procureur de la République Étienne Manteaux. Lors de sa garde à vue, il a affirmé "qu'il ne se souvenait de rien", a précisé le magistrat.

Trois enfants et une accompagnatrice blessés

Mardi vers midi, le septuagénaire avait perdu le contrôle de sa voiture. Il était monté sur le trottoir où se trouvaient un groupe d'une vingtaine d'enfants âgés de 3 à 6 ans, qui avaient quitté l'école maternelle pour se rendre à la cantine, dans la petite commune de Vercel-Villedieu-le-Camp. Trois enfants et une accompagnatrice de 58 ans avaient été blessés.

Une fillette de 5 ans souffrant d'une fracture du nez et du pouce a reçu six jours d'interruption temporaire de travail (ITT). Deux petits garçons, dont l'un a eu un hématome crânien, et l'accompagnatrice présentant des hématomes aux jambes ont été plus légèrement blessés.

Le septuagénaire n'était pas connu de la justice pour des délits routiers.

(AFP)