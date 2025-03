Escrime : le Bisontin Paolo Longo fait un beau résultat en surclassement

L’Ultra trail des montagnes du Jura (UTMJ) revient en 2025 pour une 6e édition qui aura lieu comme toujours le premier week-end d’octobre au coeur du massif jurassien. Avec déjà plus de 3.000 inscrits à plus de 6 mois de l’événement, l’édition 2025 s’annonce une nouvelle fois exceptionnelle. Les organisateurs de l’événement ont tenu ce mardi à la Citadelle de Besançon une conférence de presse retraçant le bilan de l’édition 2024 et parcourant les perspectives d’avenir.