Été sportif à Besançon, entre actualité (JO 2024) et valeur sûre (Vital’été) !

PUBLI-INFO • Si nous parlons de sport d’ici à la fin de l’été, il y a de grandes chances que les jeux olympiques et paralympiques soient de la partie. Aussi, à Besançon, en plus de la réédition d’une valeur sûre, Vital’ été, les jeux olympiques et paralympiques s’invitent au travers du Club 2024. Suivez-moi…

Le Club 2024 : le lieu pour célébrer les Jeux !

Besançon se mobilise pour offrir à tous une expérience unique lors de cet été olympique. Avec le Club 2024 installé à la Malcombe, vivez les Jeux comme si vous y étiez grâce aux retransmissions des compétitions en continu sur écran géant.

Tout l’été, petits et grands pourront aussi s’initier aux disciplines olympiques, en partenariat avec une vingtaine de clubs : badminton, BMX, hand-ball, karaté, haltérophilie, lutte, cyclisme…

Le Club 2024 vous proposera aussi des rencontres avec des sportifs de haut niveau et des athlètes olympiens, partageant leur expérience et des anecdotes sportives.

L’ambiance s’annonce festive et conviviale et vous réserve des surprises pour les temps d’ouverture, les 26 juillet et 28 août.

Et puis l’effort, les surprises aiguisant soif et appétit, des stands, buvettes et foodtrucks vous accueilleront pour que la fête soit complète.

Vital’été

Du 8 juillet au 1er septembre, Vital’été se met aux couleurs olympiques. La Malcombe sera le théâtre d’activités ludiques, artistiques, éducatives et bien sûr sportives sur des espaces qui feront bouger petits et grands, entre amis ou en famille.

Un rendez-vous incontournable qui offre :

Des espaces de plein air à deux pas du centre-ville,

Une belle aire de jeux et de loisirs accessible à tous pour passer des vacances actives et créatives

Un dispositif pour rencontrer les associations et peut-être susciter des vocations.

Activités : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 16 h à 19 h

Public concerné : Tout public

Renseignements et inscriptions au 06 87 75 76 93

Infos +

Le Club 2024

Installé à la Malcombe

Du 26 juillet au 11 août (J.O.) et du 28 août au 1er septembre (J.O. paralympiques),

retransmission d’épreuves du programme journalier des JO proposé par France télévision de 9 h 30 à 22 h

Animations de 9 h 30 à 12 h 30 puis de 16 h à 20 h 30.

Vital’été