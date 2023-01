Études, formations et orientation 2023 : quels établissements organisent des portes ouvertes en Bourgogne Franche-Comté ?

La Région académique Bourgogne-Franche-Comté a signé ce mercredi 14 décembre au rectorat à Besançon, avec le parquet de Besançon, une convention de partenariat visant à renforcer leurs liens de coopération dans la prévention et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur et la recherche.