Face à Lorient, le BesAC veut mettre un terme à sa mauvaise série

Nationale 1 (phase 2) : BesAC - Lorient, vendredi à 20h au palais des sports de Besançon

Face à Lorient, le message passé est clair : réagir très fort, lutter, sortir de la mauvaise spirale et reprendre la marche en avant !

D’autant que dans les rangs de Lorient figurent quatre joueurs ayant porté le maillot du BesAC en N1 et qui auront à coeur de se rappeler au bon souvenir des supporters bisontins. Au premier rang d'entre eux, Valentin Vitale-Boiteux, pur produit du BesAC et qui était devenu la coqueluche du public local avant de partir vers d'autres horizons. Mais il y aura aussi Brahim Dohou (2023-2024), Thomas Prost et Gaylor Lobela (2019-2020). Sans compter le coach Pascal Thibaud qui fut à la tête du BBCD de 2002 à 2004 en Pro B et en Pro A.

Pour information, Lorient sort d'un match accompli mardi soir contre Charleville, victoire à la clef (96-91) avec quatre joueurs à 15 pts et plus : Franceschini (24), Vitale-Boiteux (18), Lobela 15, Payen-Boucard (15).

Retrouver "notre collectif d'attaque"

" Il s'agira de freiner leur jeu rapide et de les contenir sur demi-terrain " avertit Laurent Kleefstra qui, après le troisième revers de suite subi à Angers (100-77), a essayé de trouver les bons mots pour relancer ses troupes, aussi bien ceux du cinq majeur que ceux du banc qui doivent aussi apporter leur pierre à l'édifice. "Il faut qu'on retrouve l'intensité nécessaire en défense et qu'on retrouve notre collectif d'attaque" souhaite le coach bisontin.

Encore faut-il pour cela que Ben Kovac ait récupéré toute sa fraicheur après être rentré très fatigué de sa tournée internationale avec le Luxembourg. Que le capitaine Quentin Hanck puisse surmonter ses douleurs à un genou. Avec l'espoir également qu'Aaron Falzon retrouve le niveau affiché en janvier dernier et que Calvin Jubenot continue de rester dans ses standards de régularité. Mais encore que le jeune Idrissa Pouye sache rivaliser avec Valentin Vitale-Boiteux dans un duel prometteur. En souhaitant enfin que certaines attitudes de frustration soient vite gommées pour aller vers plus de concentration.

Le BesAC a les moyens de retrouver un élan et ça doit commencer dès ce vendredi soir contre Lorient !

Le groupe bisontin : Pouye, Eliezer-Vanerot, Hanck (cap), Buzer, Maillot, Mercé-Guyot, Magassa, Kovac, Falzon, Boyer, Jubenot, Djedje. Coach : Laurent Kleefstra. Assistant : Raphaël Pegeot

Les résultats et le classement : https://resultats.ffbb.com/