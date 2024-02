FC Sochaux-Montbéliard : le match des Socios aura lieu le samedi 9 mars 2024

La date est enfin fixée ! Le match des Socios aura lieu le samedi 9 mars à 15h. Le week-end ayant été privilégié afin de permettre à un maximum de supporters de se rendre au stade Bonal pour l’occasion.

À cette occasion, les joueurs du FC Sochaux-Montbéliard porteront le maillot spécialement édité pour les 10.000 supporters de l'association Sociochaux lors de la rencontre les opposant au Mans et comptant pour la 24e journée de National. Une manière de célébrer l’incroyable élan de générosité dont ont fait preuve les supporters l’été dernier lors de la levée de fonds visant à maintenir le club en vie et qui avait réuni plus de 770.000 €.

Et il ne devrait pas y avoir que sur la pelouse de Bonal que le maillot sera représenté puisque l’ensemble des Socios est bien entendu encouragé à venir au stade vêtu du même maillot.

Le maillot des Sociochaux étant, rappelons-le, une version manches courtes, espérons que la météo se montre clémente pour l’occasion.