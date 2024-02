FCSM : l'association Sociochaux veut faire du match des Socios une fête "populaire"

À l’occasion du "Match des Socios" qui aura lieu le samedi 9 mars 2024 au stade Bonal, l’association Sociochaux revient sur les enjeux d’un tel événement et fait le point sur les animations proposées pour l’occasion.

Pour l’association, ce "match des Socios" est avant tout l’occasion de "célébrer une mobilisation historique et notre vision du football populaire" à l’occasion de la rencontre de National 1 entre le FC Sochaux-Montbéliard et Le Mans FC. C’est également la concrétisation d’une "promesse tenue : les joueurs du FCSM arboreront, lors de cette rencontre, le maillot collector sur lequel sont inscrits les noms des 11.000 participants à la levée de fonds des Sociochaux".

Un maillot qui pour l’association "symbolise l’union sacrée entre les supporters et les acteurs du terrain pour la survie du club". La création de celui-ci avait été promise par la direction du club, si et seulement si, la levée de fonds, lancée durant l’été, dépassait la barre des 10.000 contributeurs. La phase de commercialisation avait par la suite "rencontré un grand succès avec plus de 7.800 tuniques vendues à l’automne".

Mais pour le président de Sociochaux Mathieu Tricot, l’objectif sera surtout de faire de cet événement un "moment de fraternité, en accord avec les valeurs du football populaire attachées au FCSM".

Réussite de l'opération "billet suspendu"

Sur le modèle des "cafés suspendus", où l’acheteur d’une consommation en règle une autre à offrir à des personnes dans le besoin, Sociochaux avait lancé l’initiative des "billets suspendus". Cette opération a rencontré un vif succès puisqu’en moins de 72 heures, plus de 700 billets ont été vendus et offerts aux associations caritatives de la région, permettant à des familles et des personnes pour qui, aller au stade est un luxe, de se joindre à la fête.

Solidaire de cette initiative, le club a pris part à l’opération avec l’ajout d’un billet supplémentaire à chaque achat d’un "billet suspendu" par les supporters, portant le total de billets offerts à 1400. "Cette réussite démontre par la même occasion toute la générosité et la solidarité qui anime cette région" résume le président.

Ce match sera enfin l’occasion de voir se réaliser quelques-unes des initiatives ses Sociochaux :