Fête nationale : le programme et les nouveautés à Besançon

Cette année, au-delà des traditionnels défilé, pique-nique et feux d'artifice, un village des armées sera installé sur la promenade de Chamars. L'occasion de montrer que Besançon est aussi "une grande ville de garnison". Une initiative du général Pierre-Yves Rondeau, commandant la 1re division, commandant d'armes de la garnison de Besançon, commandant la base de défense de Besançon et délégué militaire départemental du Doubs.

Le préfet du Doubs, Rémi Bastille, la maire de Besançon, Anne Vignot et le général Pierre-Yves Rondeau, ont convenu d'un nouveau cadre et format de célébration de la traditionnelle cérémonie ainsi que pour la tenue du défilé du 14 juillet, jour de la Fête nationale, et ceci à l'initiative des forces armées.

Cette année, ce temps commémoratif et de reconnaissance des forces armées, de secours et de police (200 à 300 personnes en uniforme) par les élus de la nation et la population, se tiendra le 14 juillet à partir de 11h00 sur la promenade Chamars et non sur l'avenue d'Helvétie. "Les cérémonies d’hommage auront lieu en fin de matinée pour permettre aux gens de rester sur le village", nous précise le général Pierre-Yves Rondeau, qui a augmenté la nature des unités présentes pour "montrer que Besançon est une grande ville de garnison".

Malgré ce changement de lieu pour le défilé du 14 juillet, le général "ne doute pas que l’on passe une belle matinée", a-t-il affirmé le général Rondeau lors d'une conférence de presse ce lundi 8 juillet.

Un village aux armées les 13 et 14 juillet

Un village aux armées sera organisé afin de rencontrer les forces militaires de la garnison de Besançon (présentation d'équipements et de véhicules), le samedi 13 juillet de 13h30 à 20h00 et le dimanche 14 juillet de 10h00 à 16h00 sur la promenade Chamars (parking des bus).

Cet évènement représente "un véritable effort, bien volontiers, des unités de mobiliser autant de véhicules et de troupes pour les cérémonies du 14e juillet" car toutes les armées sont mobilisées sur les Jeux olympiques de Paris "et quand elles ne sont pas aux JO, elles sont en Nouvelle Calédonienne, en Roumanie, etc."

Pourquoi Chamars ?

La place de Chamars a "beaucoup de sens militaire car anciennement, il y avait des défilés militaires et c’était surtout l’ancien « champ de Mars », là où avaient lieu les parades, rassemblement et passage en revue", rappelle le général, de plus, "l’espace permet de mener des actions dans un lieu très concentré."

Dernière Fête nationale bisontine pour le général Rondeau

Cette Fête nationale sera la dernière à Besançon pour Pierre-Yves Rondeau qui part à l’Etat major des armées de Paris. À partir du 1er août 2024, c’est le général de division Jean-Pierre Fagué, commandant la 1re division, va prendra ses fonctions.

Le programme

Samedi 13 juillet

De 13h30 à 20h00 - ouverture du village aux armées sur la promenade Chamars

Dimanche 14 juillet