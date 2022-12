Fêtes de fin d’année : le préfet de Haute-Saône interdit la vente de pétards et de feux d’artifice et de carburant

À l’approche des fêtes de fin d’année, les services de l’État de la Haute-Saône se mobilisent afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens notamment en interdisant la vente de pétards, de feux d'artifice et de produits inflammables du 31 décembre au 2 janvier 2023.

"Compte-tenu des risques de troubles à la tranquillité et l’ordre publics, ainsi que des dangers et risques d’accidents graves provoqués par l’utilisation inconsidérée de pétards et autres pièces d’artifices sur la voie publique et dans tous les lieux où se tiennent des rassemblements de personnes", Michel Vilbois, préfet de la Haute-Saône, prends des mesures "afin de garantir la sécurité des haut-saônois et haut-saônoises".

À compter du samedi 31 décembre 2022 et jusqu’au 2 janvier 2023, sont interdits dans toutes les communes du territoire et dans l’ensemble du département de la Haute-Saône :

la vente, la détention, le transport et l’usage de pétards, feux d’artifices et articles pyrotechniques,

la distribution, la vente et l’achat de carburant en récipient transportable (type jerrican),

la détention et le transport sur l’espace public, de produits inflammables notamment l’essence, l’alcool à brûler et autres produits facilement inflammables.

Les détaillants, gérants et exploitants de stations services, notamment celles disposant d’appareils automatisés permettant la distribution de carburants, doivent prendre les dispositions nécessaires pour faire respecter cette interdiction.

(Communiqué)