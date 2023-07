Football : le FC Sochaux fixé sur son sort ce lundi

Le club sochalien passe ce lundi 31 juillet après-midi devant le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) en vue d’espérer son maintien en ligue 2 pour la saison 23/24. Dans un communiqué de presse, le collectif Sociochaux rappelle les enjeux économiques et sociales pesant sur cette lourde décision.

Nenking ayant décidé de ne pas honorer sa part du marché en ne débloquant pas les 4 millions promis à l’arrière-petit-fils du fondateur du FCSM, Romain Peugeot se retrouve désormais seul maître à bord après avoir acquis les parts chinoises pour 1€ symbolique.

Un scénario cruel mais pourtant envisagé par Romain Peugeot selon France Bleu Belfort-Montbéliard qui a fait savoir que le jeune entrepreneur de 33 ans "aurait un plan B" consistant notamment à s’appuyer sur les collectivités locales capables d’apporter leur soutien financier à hauteur de "3,5 millions d’euros minimum". Reste à savoir si le CNOSF rendra un avis favorable à cette solution proposée. La décision définitive, sera elle, donnée par le comité exécutif de la Fédération française de football.

Des enjeux sportifs mais également économiques et sociaux

Concernant celle-ci, le collectif Sociochaux appelle le président du CNOSF et les politiques nationaux à prendre la pleine mesure des enjeux sportifs, économiques et sociaux "qui pèsent sur cette décision". Rappelant que le club est soutenu par "des milliers de personnes à travers la France, l’Europe et le monde" comme en témoigne leur récente levée de fonds, l’association appelle à la sauvegarde d’un "patrimoine historique du sport français".

D’un point de vue économique, le club est également pour le collectif "vecteur de notoriété et un élément fort de l’attractivité d’une région industrielle qui participe grandement au budget de la France et pèse lourd dans la balance commerciale du pays depuis des décennies". C’est pourquoi l’association n’envisage pas que "le FC Sochaux-Montbéliard disparaisse de la carte du football français" et qu’il revient aux décisionnaires de le sauver conformément à "l’attente de toute une région".