Fumier et cadavres d'animaux devant la maison de François Patriat, sénateur de Côte d'Or

Le sénateur a dénoncé auprès de l'AFP "une dégradation violente, ignoble et ordurière" survenue à son domicile de Créancey, alors qu'il était à Paris pour diverses réunions. Son épouse se trouvait sur place mais "n'a rien entendu", selon l'élu, ancien président socialiste du conseil régional de Bourgogne de 2004 à 2015 et aujourd'hui chef de file au Sénat du groupe macroniste RDPI.

Une quantité non-négligeable de fumier, de laine ainsi que plusieurs dépouilles d'animaux pendues à sa grille ont ainsi été découvertes, a-t-il décrit, photo à l'appui.

François Patriat, ancien secrétaire d'État et ministre de l'Agriculture et de la Pêche dans le gouvernement Jospin et soutien de la première heure d'Emmanuel Macron, a indiqué avoir porté plainte dès mardi matin.

Une enquête a été ouverte

Le procureur de la République à Dijon, Olivier Caracotch, a confirmé "un dépôt de déchets ménagers et agricoles devant le portail de Monsieur le sénateur et le long de la route menant à son habitation". "Des banderoles et carcasses d'animaux ont été exposées", a ajouté le procureur, précisant qu'une enquête était ouverte, notamment des chefs de dégradations volontaires en réunion et délits relatifs à la gestion des déchets. Elle est confiée à la gendarmerie, a-t-il ajouté.

Le président du Sénat Gérard Larcher a apporté son soutien au sénateur. François Patriat "a toujours été attentif aux questions agricoles (...) C'est inacceptable", a écrit M. Larcher sur X. Le domicile de M. Patriat se trouve très proche d'un des barrages d'agriculteurs mis en place sur l'A6 lors du mouvement de colère de février.

