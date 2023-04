Dans un communiqué, Ginko a fait savoir qu’en raison de travaux prévus au niveau du pont de la République et pour des raisons de sécurité, les lignes T1 et T2 seront perturbées dans la nuit du mercredi 12 avril 2023.

T1 :

Dernier départ des Hauts du Chazal à 19h36

Dernier départ de Chalezeule à 20h33

T2 :

Dernier départ des Hauts du Chazal à 19h44

Dernier départ de Gare Viotte 20h23

Les lignes T1 et T2 seront perturbées dès 20h30. À partir de 21h30, l’interruption des lignes T1 et T2 sera totale et le plan B sera mis en place jusque’à la fin du service.

En soirée, pensez également à vous reporter sur les lignes de bus >>>L3,>L4,>L5>et>L6