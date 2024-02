Guerre à Gaza : un rassemblement pour boycotter Carrefour à Ecole-Valentin

La campagne BDS, lancée par la société civile palestinienne en 2005 a pour objectif principal de boycotter Israël que ce soit économiquement, culturellement et politiquement, ainsi que ses citoyens et des entreprises, comme c’est le cas ce samedi 17 février. Parmi ces entreprises, Carrefour est considéré comme "acteur, complice et bénéficiaire de la colonisation illégale de la Palestine et viole le droit international et le droit français", indique BDS dans un communiqué.

De plus, "comme McDonald’s, la branche israélienne de Carrefour a fait don de milliers de rations alimentaires aux soldat(e)s de l’armée israélienne, ces entreprises participent ainsi par leur soutien logistique au massacre épouvantable de milliers de Gazaoui(e)s", affirme la campagne.