Halloween : Gérald Darmanin demande une "vigilance élevée" aux préfets

Gérald Darmanin a demandé lundi 30 octobre 2023, dans une note aux préfets, une "vigilance élevée". Le ministre de l’Intérieur les invite à tenir également compte cette année de "la menace terroriste que connaît la France" et du "contexte international".

Le ministre souhaite que les préfets soient en mesure "d’anticiper et d’évaluer au mieux les risques susceptibles de survenir (…) à l’aide notamment d’une veille étroite des réseaux sociaux". Il leur demande aussi d’accorder "une vigilance particulière à la sécurisation des transports publics" et de prendre "les mesures nécessaires" en matière de police administrative, en réglementant par exemple les transports de carburant et de mortiers d’artifice.

Le ministre de l’Intérieur avait publié un télégramme similaire à l’occasion d’Halloween l’année dernière.

(avec AFP)