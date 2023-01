Handball : Christophe Viennet revient entraîner le GBDH

Le technicien de 46 ans, avait pris la direction de la Finlande cette saison en rejoignant le club des COCKS (D1 Finlandaise). Né à Besançon, Christophe Viennet a commencé le handball à l’âge de 10 ans au club de l’ESBM, devenu GBDH (Grand Besançon Doubs Handball) en 2015. Après avoir fait ses classes dans les équipes jeunes, l’ancien ailier gauche a joué avec le club bisontin de nombreuses saisons en D2 essentiellement et y a même côtoyé la D1 lors de la saison 1995-1996, avant de terminer sa carrière de joueur en 2009.

Après avoir quitté les terrains, il a débuté sa carrière d’entraîneur principal dans son club de cœur, avec dès sa première saison la remontée directe en deuxième division, division qu’il n’aura jamais quitté lors de ses 8 années passées sur le banc bisontin.

Fort de ses 5 années en terres Alsaciennes ponctuées de 2 participations aux Play-offs et un titre de champion, il découvre cette saison l’étranger (D1 Finlande) et la coupe d’Europe (European League).

"Nous travaillons déjà sur les contours de la saison prochaine"

Christophe s’est engagé pour les 3 prochaines saisons avec le GBDH : "J’ai décidé de rejoindre Besançon avec une volonté de booster la dynamique sportive du club vers un meilleur niveau ! J’arrive dans la cité comtoise avec l’envie de réussir dans ma ville, dans un projet déjà existant auquel je viendrais apporter mes compétences ! J’ai toujours gardé un bon sentiment de mes 8 années passées sur le banc du GBDH ! Au fil des saisons, le club Bisontin s’est très bien développé et est à même d’ambitionner dans le championnat de ProLigue ! En collaboration avec les dirigeants, nous travaillons déjà sur les contours de la saison prochaine, afin de tout mettre en œuvre pour atteindre nos ambitions. Pour terminer, je suis très heureux et enthousiaste à l’idée de rejoindre le GBDH ! Le projet que le club m’a proposé est très intéressant et me motive. Je ne suis pas de retour à Besançon, j’arrive à Besançon !"

Pour le président du GBDH, Christophe Vichot, "l’expérience acquise par Christophe, notamment, durant son passage en Finlande et son titre de Champion de France de Proligue l’année dernière, sont une réelle plu value et une reconnaissance pour notre club. Je tiens à remercier Christophe de la confiance qu’il nous témoigne en s’engageant à nos côtés. A titre personnel, je suis heureux de l’occasion qu’il m’offre de (re)travailler avec lui. Bienvenue à Besançon."