Handball : la joueuse Juliette Faure quittera l'ESBF à la fin de la saison

Arrivée il y a maintenant sept ans au centre de formation de l'ESBF, Juliette Faure n'avait qu'un seul objectif en tête : s'entraîner sous l'oeil du responsable du centre de formation, Sébastien Mizoule. À l’issue de ces quatre années, Sébastien Mizoule devient l'entraîneur de l’équipe professionnelle et propose instinctivement un contrat de trois ans à la jeune joueuse.

Dotée d'une grande technique, Juliette Faure n'a cessé d'améliorer la qualité de son jeu au fil des matchs. Aujourd'hui âgée de 23 ans, la joueuse poursuivra désormais son aventure sur le terrain au Brest Bretagne Handball pour la saison 2022-2024.

« Je veux remercier tous les gens que j’ai croisé pendant mes sept ans à l’ESBF, sur et en dehors des terrains. Je repars d’ici grandi, car quand je suis arrivée je n’avais que 17 ans. Je garde en tête pleins de souvenirs et surtout des amitiés que je garderais pour toujours. Je laisserai un petit bout de mon coeur à Besançon, et je suis heureuse pour cette nouvelle aventure qui m’attend ! » - Juliette Faure – Demi-centre ESBF