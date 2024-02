Handball : les 8 départements de Bourgogne Franche-Comté vont s’affronter à Lons-le-Saunier

Les 24 et 25 février 2024 à Lons-le-Saunier, les huit sélections départementales de la région Bourgogne Franche-Comté s’affronteront pour tenter de remporter leur ticket qualificatif pour le tour national. 196 athlètes, 42 entraineurs, plus de 40 bénévoles et près de 200 spectateurs seront attendus au complexe du Solvan pour une compétition de haut niveau.

Compétition organisée en partenariat par la Ligue Bourgogne Franche-Comté de Handball et le club de l’US Ledonienne Handball.

Après le premier tour organisé à Beaune en novembre 2023, les huit sélections tenteront de se qualifier et d'accéder au tournoi national. Actuellement, la sélection masculine de Côte-d'Or et la sélection féminine du Jura trustent la première place.

Les intercomités régionaux, c’est quoi ?

Il s'agit d'une compétition regroupant les sélections féminines et masculines des huit départements de la région. Chaque sélection réunit les meilleurs éléments du département nés en 2010 et constitue une équipe de 14 joueurs et de 14 joueuses. Ils s'affronteront dans des matchs intenses et mettront en avant leur talent, leur détermination et leur esprit d'équipe. Leur seul objectif : accrocher une place qualificative pour le tour national qui se déroulera pendant le week-end de Pâques. Les deux premières équipes qualifiées participeront aux finalités pour tenter de remporter le titre de champion de France.

Classement féminin :

Jura Côte-d’Or Doubs Haute-Saône Nord Franche-Comté Yonne/Nièvre Saône-et-Loire

Classement masculin :