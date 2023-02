Handball : Malin Sandberg s’engage avec l’ESBF pour les deux prochaines saisons

Malin Sandberg évolue depuis quatre saisons au H65 Höörs en Suède et connaît bien l’EHF European League. Du haut de son mètre 80, la gauchère de bientôt 23 ans possède de nombreuses qualités physiques et techniques lui permettant d'être un élément fort du collectif en attaque comme en défense. Grâce, notamment, à sa grande qualité de transmissions, la Suédoise parvient à faire briller ses partenaires.

Internationale jeune suédoise, l'’arrière droite a notamment participé au Championnat d’Europe U19 avec sa sélection nationale. L'ESBF précise que "Malin saura apporter l’expérience qu’elle possède à l’équipe. Sa force de frappe sera un nouveau point fort du collectif, tandis que sa taille sera un réel atout pour la défense bisontine".

Une joueuse "très prometteuse" selon l'ESBF

Le club s'est dit "très heureux d’accueillir Malin au sein de son effectif. L’arrivée de cette jeune joueuse très prometteuse démontre une nouvelle fois la volonté renforcée du club et de son staff de continuer à s’imposer comme l’une des places fortes du handball français et européen. Nous lui souhaitons une excellente fin de saison et avons hâte de la retrouver en juillet !"