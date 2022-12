Handball : Natalia Nosek quittera l'ESBF à la fin de la saison

Recrutée par Sébastien Mizoule avec son amie Aleksandra Rosiak, Natalia Nosek est arrivée sur les bords du Doubs en 2021, avec une délicate attention envers le club et ses nouvelles coéquipières : se présenter en français ! Elle y tenait après avoir pris quelques cours de français en Pologne. Natalia quittait pour la première fois son pays natal, pour vivre un tout nouveau challenge à l’étranger. Rapidement intégrée au collectif bisontin, elle a facilement trouvé ses marques en terre bisontine avec un niveau de détermination très élevé.

L’arrière droite aux qualités offensives très remarquées a été un réel coup de coeur des supporters bisontins. Capable de tirer de loin ou de pénétrer dans la défense, Natalia Nosek n’a jamais eu peur de rien et s’est toujours donnée à 200% pour emmener son équipe vers la victoire. Aspirant à une nouvelle expérience sportive dans un autre pays étranger, Natalia quittera l'ESBF à l’issue de la saison 2022/2023.

"Une très belle personne, dévouée et attachante"

L’ensemble du club se dit "fier" d’avoir accueilli Natalia pendant deux saisons. "Natalia va nous quitter en sachant parfaitement bien parler le français, démontrant la réussite de son intégration dans la capitale comtoise. Nous garderons de Natalia l’image d’une très belle personne, dévouée et attachante. Nul doute qu’elle continuera à progresser en club et en équipe nationale. Nous lui souhaitons plein de réussite dans son nouveau projet sportif", indique le club.

Pour Natalia Nosek, "c’était une décision difficile pour moi, mais c’est la vie de sportive. Le club de Besançon restera très important pour moi, c’est mon premier club à l’étranger. Mon grand-père est né en France et il a habité en France, la France restera donc très proche de mon coeur pour toujours. Je partirai à l’issue de la saison pour un autre club, mais je n’ai pas envie de dire au revoir à Besançon et à la France, je préfère dire « à bientôt ». Je vais tout donner jusqu’à la fin de la saison pour avoir les meilleurs résultats possible."

L'entraîneur principal de l'ESBF explique que "malgré une proposition de prolongation, Natalia a fait le choix de nous quitter pour un autre club d’un autre championnat où malheureusement, il est difficile pour un club comme l’ESBF de lutter. Ce fut un réel plaisir d’avoir eu la chance de recruter une joueuse comme Natalia. Je lui souhaite de réussir dans son nouveau projet."

(Communiqué)