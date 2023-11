Harcèlement scolaire : une plate-forme à destination des parents dès 2024

Parmi les solutions et nouvelles dispositions mises en place parle gouvernement pour lutter contre le harcèlement, cette plate-forme proposera aux "parents qui le souhaitent", des "vidéos et des modules de formation" permettant de détecter des situations de harcèlement. Le but est ainsi de détecter si leurs enfants sont victimes ou au contraire s’ils sont à l’origine de harcèlement.

Elle fait écho au plan interministériel de lutte dévoilé fin septembre qui prévoit notamment de former tous les adultes qui interviennent auprès des mineurs.

Des sanctions plus rapides

Un travail commun avec les chefs d’établissement et l’Éducation nationale est également mené pour "simplifier les sanctions disciplinaires qu’on peut prendre sans attendre que la situation pourrisse jusqu’aux conseils de discipline".

Gabriel Attal souhaite également que "les sanctions puissent s’appliquer plus tôt, quitte à ce qu’elles soient plus légères". "Il vaut mieux une sanction symbolique tout de suite qui permette de mettre fin à la situation plutôt que d’attendre et de prendre une décision grave avec un conseil de discipline", a-t-il confié lors de l’interview.